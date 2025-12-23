Camioneros inmigrantes demandan contra los planes de California de revocar licencias comerciales

Un camión sale de la terminal de envío del Puerto de Oakland, el 10 de noviembre de 2021, en Oakland, California. (AP Foto/Noah Berger, Archivo) AP

Funcionarios de California señalaron el mes pasado que el estado notificó a unos 17.000 camioneros que sus licencias de conducir comerciales serían revocadas debido a que la fecha de vencimiento excedía el tiempo que los conductores tenían permitido permanecer legalmente el país. Desde entonces, la cifra ha aumentado a 21.000.

La decisión se produjo después de que el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a tomar medidas enérgicas contra la emisión de licencias de conducir a inmigrantes. El gobierno federal ha amenazado con retener fondos a California, Pensilvania, Minnesota y Nueva York por este asunto.

La Sikh Coalition, un grupo nacional que defiende los derechos civiles de los sijs, y el Asian Law Caucus presentaron una demanda colectiva a nombre de los conductores de California.

"Estos conductores han pasado años anclando sus vidas a estas carreras, sólo para enfrentarse ahora una posible ruina económica sin tener culpa alguna — merecen algo mejor, y California debe hacer mejor las cosas", declaró Munmeeth Kaur, directora legal de Sikh Coalition.

El plan del estado para revocar las licencias de los camioneros es una violación a sus derechos al debido proceso y pone en riesgo su medio de vida, afirman los grupos. Están buscando que el Tribunal Superior del condado de Alameda detenga la cancelación de licencias.

Las preocupaciones en torno a los camioneros inmigrantes cobraron atención después de que el conductor de un tráiler --quien se encontraba en el país sin autorización legal-- dio una vuelta prohibida causó un accidente que cobró la vida de tres personas en Florida en agosto pasado. En octubre se produjo un accidente en California que también dejó tres muertos e involucraba a un camionero que estaba sin permiso legal en Estados Unidos, el cual intensificó las preocupaciones.

