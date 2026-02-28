Caminar con la Loba, la experiencia de un concierto de Shakira desde la pasarela

La superestrella colombiana Shakira, a la izquierda, se presenta durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el viernes 27 de febrero de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) AP

Antes de despedirse del escenario que la llevó a romper el récord de la artista con el mayor número fechas consecutivas en ese estadio y obtener el Récord Guinness de la gira de música latina más exitosa de la historia, Shakira invitó a The Associated Press y otros medios de comunicación, así como cerca de 150 seguidores, para que la acompañaran en la “Caminata de la Loba”, el desfile que la estrella colombiana ha hecho para llegar al escenario acompañada de personas vestidas con capas plateadas, lentes metálicos y toda la actitud para iniciar cada una de sus noches estelares.

A continuación, un recuento de la experiencia desde la cancha.

Hasta mediados de la semana parecía que la mayor sorpresa estaría en el Zócalo de la capital del país. Shakira se prepara para presentar el domingo el segundo concierto gratuito y masivo de su carrera en la principal plaza pública mexicana. Desde que se anunció el concierto el 20 de febrero, las expectativas estaban al máximo. Pocas estrellas de su alcance han repetido fechas en el Zócalo y su primer concierto fue en 2007. Estas presentaciones suelen atraer a decenas de miles de personas, con una asistencia máxima —hasta el momento— de más de 300.000 personas, para la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs.

Pero un par de días antes del final en el Estadio GNP Seguros llegó la invitación para participar en la caminata, y ya no sólo era una cuestión de cubrir el concierto de cierre, sino de participar en él.

En el estadio. los nervios y el misterio continuaban cuando se conformó un grupo de cerca de 40 influencers, seguidores y miembros de los medios de comunicación. Pasó más de una hora hasta que nos avisaron que por fin entraríamos en una fila para no perdernos entre la multitud. También nos avisaron que dentro ya había otras 150 personas que participarían en la caminata.

Dentro del estadio nos entregaron una bata metálica, según la etiqueta, que es un poncho de polipropileno, y unas gafas futuristas. Nos organizaron por filas y por estaturas, los más bajitos adelante. Las indicaciones eran claras, no abalanzarse sobre Shakira, poner atención al caminar para no perder objetos personales y disfrutar el momento.

Luego vino otra espera en la cual había aficionados que pasaban cerca y se tomaban selfies con el grupo vestido de plata, otros nos gritaban felicitaciones por haber sido seleccionados para caminar con la Loba.

En un abrir y cerrar de ojos

Después que nos colocaran en la posición para entrar al estadio, Shakira pasó rápidamente a un costado de los “caminantes”, algunos no se resistieron y trataron de acercarse lo más posible a la estrella, “¡te amo!” le alcanzó a gritar alguno.

Y se abrieron las puertas a las 9:46 de la noche, con el estadio ardiendo de emoción y muchos celulares apuntando hacia el corredor por el que avanzamos al ritmo de una batucada titulada “La huesera”. Las gradas y la pista estaban abarrotadas. La boy band Santos Bravos se sumó al grupo de caminantes.

Una fuerte ovación se escuchó cuando Shakira subió al escenario con un traje blanco y dorado para cantar “La fuerte”. En menos de dos minutos teníamos que volver, pero todavía hubo un poco de baile en nuestra marcha de salida.

El concierto

Shakira cantó “Chantaje” en versión salsa y “Waka Waka” con champeta, también se dio gusto con clásicas como “Si te vas”, “Pies descalzos”, “Antología” y “Día de enero”.

“La siguiente canción es la primera vez que la tocamos en vivo en esta gira, no habíamos podido ensayar mucho, pero no quería irme de México sin cantarla para ustedes”, dijo la colombiana, antes de interpretar su clásico “?Dónde estás, corazón?”. Al terminar la canción de 1995 agregó: “Siempre me da un susto cada vez que estrenamos una canción, pero ustedes la hicieron perfecta”.

Shakira también agradeció al público por permitirle cumplir un sueño en el GNP.

“Jamás se me va a olvidar todo este cariño que me han dado, todo lo que me ha dado este país”, señaló.

Para “Hips Don’t Lie” tuvo como invitado al artista colombiano Beéle. Y como ha sido parte del montaje de su gira, presentó hacia el final los 10 mandamientos de la Loba, el tercero del los cuales dice: “Bailarás y cantarás para sanar cuando lo necesites”, y se cumplió el viernes por la noche.

FUENTE: AP