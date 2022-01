La actriz cubana y residente en Miami Camila Arteche regresa a Cuba

En una publicación de Instagram , la también influencer compartió el emotivo encuentro: “Dos años sin verte mi viejita. Mi persona favorita del universo. Solo yo sé lo feliz que me hace tenerte abuela. Te amo que se me enciende el alma”.

Como una “mujer adicta a las verdades con justiciera lengua inteligente” definió la actriz cubana a su abuela materna.

Según las imágenes publicadas por Arteche, han compartido muchos momentos, y expresó que la señora con casi 90 años aún no tiene canas en su cabello. “Mi abuela cumple 89 años y no tiene canas, se arrodilla y se levanta más rápido que yo. Perdí la cuenta de cuantas veces se ha caído y no nos ha dicho nada”.

La joven de 31 años de edad es graduada de la Escuela Nacional de Artes (ENA) en Cuba y cuenta con experiencia en el cine, teatro, la radio y la televisión. Ha formado parte del grupo de teatro El Público de Carlos Díaz y Jazz Vila Projects de Jazz Vila.