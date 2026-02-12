americateve

Cameo de Cardi B en el medio tiempo del Super Bowl desata disputa en mercados de predicción

CHICAGO (AP) — Cardi B formó parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny. Qué hizo exactamente, bueno, eso se convirtió en una pregunta desconcertante para dos importantes mercados de predicción.

Al menos un operador de Kalshi presentó una queja ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) por la forma en que el mercado de predicción gestionó la aparición del domingo de la rapera ganadora del Grammy. El resultado de un contrato de evento similar en Polymarket también provocó el enojo de algunos usuarios en esa plataforma.

Los mercados de predicción ofrecen la oportunidad de comerciar —o apostar— sobre el resultado de eventos futuros. Los mercados se componen de preguntas, por lo general de sí o no, llamadas contratos de evento, con precios vinculados a lo que los operadores están dispuestos a pagar, lo que teóricamente indica la probabilidad percibida de que ocurra un evento.

El monto de entrada para cada contrato oscila entre 0 y 1 dólar, lo que refleja una probabilidad de 0% a 100% de lo que los operadores creen que podría suceder.

Se apostaron más de 47,3 millones de dólares en el mercado de Kalshi sobre “¿Quién actuará en el Gran Partido?” Un contrato de Polymarket tuvo más de 10 millones de dólares en volumen.

Cardi B se unió a las cantantes Karol G y Young Miko y a los actores Jessica Alba y Pedro Pascal en un porche repleto de estrellas durante el espectáculo de medio tiempo. Bailó al ritmo de la música, pero no estaba claro si estaba cantando durante el show, que incluyó actuaciones de Ricky Martin y Lady Gaga.

Debido a la “ambigüedad sobre si la asistencia de Cardi B al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 constituía una ‘actuación’ que calificara”, Kalshi citó una de sus reglas aprobadas por la CFTC al resolver el mercado al último precio antes de que se pausara la negociación: 0,74 dólares para los tenedores de No y 0,26 dólares para los tenedores de Sí. La plataforma devolvió todo el dinero a sus usuarios.

“El reglamento completo establecía que cantar y bailar contaba como una actuación, pero solo bailar en el fondo no”, manifestó el miércoles en un comunicado la portavoz de Kalshi, Elisabeth Diana. “En la actuación, tal como se transmitió, Cardi B estaba bailando y moviendo los labios con la canción, pero no estaba claro si estaba ‘cantando’”.

El contrato de Polymarket se resolvió como si Cardi B hubiera actuado, pero el “sí” fue impugnado. Hasta la noche del miércoles no había información sobre la revisión final.

En la queja ante la CFTC —informada primero por el boletín Event Horizon y publicada por Front Office Sports— el operador alega que Kalshi violó la Ley de Intercambio de Materias Primas por la forma en que resolvió el contrato de Cardi B. El operador —tenedor de Sí— reclama 3.700 dólares.

Un portavoz de la CFTC declinó hacer comentarios el miércoles.

El Super Bowl coronó una gran temporada de la NFL para los mercados de predicción.

Kalshi informó un récord diario de más de 1.000 millones de dólares en volumen total de negociación el día del partido, un aumento de más de 2.700% en comparación con el Super Bowl del año pasado. El total de toda la temporada para todos los futuros del ganador del Super Bowl fue de 828,6 millones de dólares, más de 2.000% por encima del año pasado.

El aumento de la actividad el domingo causó algunos problemas con los depósitos. La cofundadora de Kalshi, Luana Lopes Lara, publicó en X el lunes que el “pico de tráfico fue mucho mayor que nuestros pronósticos más optimistas”. Señaló que la plataforma había reembolsado las comisiones de procesamiento de los depósitos afectados y añadió créditos a los usuarios que experimentaron demoras.

Robinhood Markets destacó la fortaleza de sus mercados de predicción cuando anunció el martes sus resultados financieros del cuarto trimestre y del total de 2025.

“Creo que apenas estamos al comienzo de un superciclo de mercados de predicción que, con el tiempo, podría impulsar billones en volumen anual”, expresó el director ejecutivo Vlad Tenev durante una llamada de resultados. “Este año va a ser un gran año. Los Juegos Olímpicos se están celebrando ahora mismo. La Copa del Mundo llega en el verano”.

Deportes de AP: https://apnews.com/sports

FUENTE: AP

