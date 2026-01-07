Camboya extradita a China a presunto cabecilla de estafas

Un comunicado de prensa del Ministerio del Interior de Camboya informó que Chen Zhi y otros dos ciudadanos chinos fueron arrestados y extraditados el martes tras meses de investigación y a solicitud de las autoridades chinas. Chen, un nativo chino con doble nacionalidad, tuvo su ciudadanía camboyana revocada en diciembre, según se indicó.

Chen, presidente del Prince Holding Group de Camboya, fue acusado en octubre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido de liderar una red criminal transnacional que defraudó a víctimas en todo el mundo y explotó a trabajadores traficados.

Los centros de estafa han proliferado en todo el sudeste asiático, estafando a víctimas al convencerlas de unirse a esquemas de inversión falsos. Según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las víctimas de estafas en todo el mundo perdieron entre 18.000 millones y 37.000 millones de dólares en 2023.

Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto sanciones contra Chen, de 38 años, y sus empresas, que estaban principalmente involucradas en el desarrollo inmobiliario y servicios financieros.

Las autoridades estadounidenses incautaron aproximadamente 14.000 millones de dólares en bitcoin vinculados a Chen o sus operaciones, y lo acusaron de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Se le acusó de sancionar violencia contra trabajadores, autorizar sobornos a funcionarios extranjeros y utilizar sus otros negocios, como el juego en línea y la minería de criptomonedas, para lavar ganancias ilícitas.

Los fiscales en Estados Unidos dicen que su organización estafó a 250 estadounidenses por millones de dólares, con uno perdiendo 400.000 dólares solo en criptomonedas. En 2024, los estadounidenses perdieron al menos 10.000 millones de dólares en estafas con base en el sudeste asiático, según el Departamento del Tesoro.

No hubo comentarios sobre las extradiciones por parte de la fiscalía federal en Brooklyn, donde Chen había sido acusado. Chen y el Prince Group negaron cualquier irregularidad.

Las autoridades chinas tampoco hicieron comentarios sobre la extradición de Chen y las otras dos personas nombradas por el Ministerio del Interior de Camboya como Xu Ji Liang y Shao Ji Hui.

Jacob Daniel Sims, experto en crimen transnacional y académico visitante en el Centro de Asia de la Universidad de Harvard, señaló que el gobierno camboyano había enfrentado tanta presión internacional que la inacción ya no era una opción.

"Entregar a Chen Zhi a China fue el camino de menor resistencia. Desactiva el escrutinio occidental mientras se alinea con la probable preferencia de Beijing de mantener un caso políticamente sensible fuera de los tribunales de Estados Unidos y el Reino Unido", dijo Sims.

Chen había servido como asesor del primer ministro Hun Manet y su padre, el ex primer ministro Hun Sen, y fue honrado con un título nobiliario conocido como "neak oknha".

Además del bitcoin incautado por el gobierno de Estados Unidos, las autoridades británicas congelaron los negocios y activos británicos de Chen, incluyendo una mansión de 12 millones de euros y un edificio de oficinas de 100 millones de euros en Londres. Otros activos fueron incautados posteriormente en Singapur, Taiwán y Hong Kong.

Las estafas en línea han florecido en el sudeste asiático

El cibercrimen ha florecido en el sudeste asiático, donde la aplicación de la ley es débil, particularmente en Camboya y Myanmar, donde los casinos a menudo sirven como centros de actividad criminal. Se emplearon nacionales extranjeros traficados para ejecutar estafas de "romance" y criptomonedas, a menudo reclutados con ofertas de trabajo falsas y luego obligados a trabajar en condiciones de casi esclavitud. La acusación de Estados Unidos contra Chen alega que Prince Holding Group construyó al menos 10 complejos en Camboya.

Las operaciones se convirtieron en una vergüenza para el gobierno chino, especialmente cuando apuntaron a ciudadanos chinos. Beijing a mediados de 2023 presionó a Myanmar para que aplicara mano dura contra el crimen, y algunos cabecillas fueron extraditados desde allí para ser juzgados en China. Varios recibieron sentencias de muerte.

Un informe de 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que al menos 120.000 personas en Myanmar y 100.000 personas en Camboya podrían haber sido retenidas en situaciones donde fueron forzadas a trabajar en estafas en línea. Los expertos creen que tales operaciones continúan.

___________________________________

El corresponsal Grant Peck reportó desde Bangkok. El corresponsal Jack Brook en Nueva Orleans contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP