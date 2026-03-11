Camboya busca cerrar todos los centros de estafas en línea allí para fines de abril

Bun Sosekha, subdirector de la Unidad de Seguridad de la Policía Municipal de Nom Pen, revisa equipos incautados en un centro de estafas en Nom Pen, Camboya, el 11 de marzo del 2026. (AP foto/Heng Sinith) AP

El ministro Chhay Sinarith, a cargo de la Comisión para Combatir las Estafas en Línea, dijo a The Associated Press en una entrevista que el gobierno, desde julio, había puesto en la mira 250 lugares sospechosos de realizar esta lucrativa actividad delictiva, y ha cerrado cerca del 80%, es decir, 200 de ellos.

Indicó que la policía llevaría a cabo acciones de represión después de abril, en un intento por evitar que los centros de estafas vuelvan a surgir.

Camboya ha lanzado medidas anteriores contra los centros de estafas en línea, pero sin un efecto importante.

La ciberdelincuencia ha prosperado en el sudeste asiático, particularmente en Camboya y Myanmar, y las víctimas de estafas en todo el mundo son despojadas de decenas de miles de millones de dólares al año, según expertos de Naciones Unidas y otros analistas.

La industria está estrechamente vinculada a la trata de personas, ya que emplea a extranjeros para operar estafas románticas y de criptomonedas, a menudo después de ser reclutados con ofertas de trabajo falsas y luego obligados a trabajar en condiciones de casi esclavitud.

Chhay Sinarith señaló que, en la más reciente ofensiva, el gobierno abrió 79 casos judiciales que involucran a 697 presuntos cabecillas de estafas y sus colaboradores.

Al mismo tiempo, agregó, ha repatriado a casi 10.000 trabajadores de centros de estafas procedentes de 23 países, y quedan menos de 1.000 a la espera de la repatriación oficial. Otros que han escapado o han sido liberados de centros allanados han regresado a casa por su cuenta.

Camboya trabaja estrechamente con países, especialmente China y Estados Unidos, para combatir el problema, afirmó.

La policía camboyana allanó un presunto centro de estafas en un edificio de gran altura en la capital Nom Pen el martes, y detuvo a unos 60 camboyanos y ciudadanos chinos en sus escritorios.

“Chateaban para convencer a personas en Europa de invertir el dinero con ellos, pero su inversión es falsa y fraudulenta. No es real”, declaró Bun Sosekha, subcomisionado de la Policía Municipal de Nom Pen.

Periodistas vieron más temprano el miércoles equipos confiscados en allanamientos en otros lugares, incluidos uniformes y tarjetas de identificación falsas que los estafadores usaban para hacerse pasar en internet por policías japoneses y así engañar e intimidar a las víctimas.

Chhay Sinarith indicó que Camboya ha estado aquejada por esta actividad ilícita desde que comenzó a una escala mucho menor alrededor de 2012, cuando se realizaba principalmente mediante teléfonos de voz sobre protocolo de internet —VOIP—, con los llamantes ocultando su ubicación e identidades.

Las estafas se multiplicaron durante la pandemia de COVID-19, cuando los casinos, muchos de los cuales ya participaban en las apuestas en línea, dejaron de tener clientes presenciales y recurrieron a estafas en internet a escala industrial.

Desde entonces, los centros de estafas se han extendido por todo el mundo, incluso hasta África y América Latina.

Esta nota es parte de una colaboración entre The Associated Press y FRONTLINE (PBS) que incluye un documental de próxima difusión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

