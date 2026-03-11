Camboya busca cerrar todos los centros de estafas en línea allí para fines de abril

El ministro Chhay Sinarith, a cargo de la Comisión para Combatir las Estafas en Línea, dijo a The Associated Press en una entrevista que el gobierno, desde julio, había puesto en la mira 250 lugares sospechosos de realizar esta lucrativa actividad delictiva, y ha cerrado cerca del 80%, es decir, 200 de ellos.
Indicó que la policía llevaría a cabo acciones de represión después de abril, en un intento por evitar que los centros de estafas vuelvan a surgir.
Camboya ha lanzado medidas anteriores contra los centros de estafas en línea, pero sin un efecto importante.
La ciberdelincuencia ha prosperado en el sudeste asiático, particularmente en Camboya y Myanmar, y las víctimas de estafas en todo el mundo son despojadas de decenas de miles de millones de dólares al año, según expertos de Naciones Unidas y otros analistas.
La industria está estrechamente vinculada a la trata de personas, ya que emplea a extranjeros para operar estafas románticas y de criptomonedas, a menudo después de ser reclutados con ofertas de trabajo falsas y luego obligados a trabajar en condiciones de casi esclavitud.
Chhay Sinarith señaló que, en la más reciente ofensiva, el gobierno abrió 79 casos judiciales que involucran a 697 presuntos cabecillas de estafas y sus colaboradores.
Al mismo tiempo, agregó, ha repatriado a casi 10.000 trabajadores de centros de estafas procedentes de 23 países, y quedan menos de 1.000 a la espera de la repatriación oficial. Otros que han escapado o han sido liberados de centros allanados han regresado a casa por su cuenta.
Camboya trabaja estrechamente con países, especialmente China y Estados Unidos, para combatir el problema, afirmó.
La policía camboyana allanó un presunto centro de estafas en un edificio de gran altura en la capital Nom Pen el martes, y detuvo a unos 60 camboyanos y ciudadanos chinos en sus escritorios.
“Chateaban para convencer a personas en Europa de invertir el dinero con ellos, pero su inversión es falsa y fraudulenta. No es real”, declaró Bun Sosekha, subcomisionado de la Policía Municipal de Nom Pen.
Periodistas vieron más temprano el miércoles equipos confiscados en allanamientos en otros lugares, incluidos uniformes y tarjetas de identificación falsas que los estafadores usaban para hacerse pasar en internet por policías japoneses y así engañar e intimidar a las víctimas.
Chhay Sinarith indicó que Camboya ha estado aquejada por esta actividad ilícita desde que comenzó a una escala mucho menor alrededor de 2012, cuando se realizaba principalmente mediante teléfonos de voz sobre protocolo de internet —VOIP—, con los llamantes ocultando su ubicación e identidades.
Las estafas se multiplicaron durante la pandemia de COVID-19, cuando los casinos, muchos de los cuales ya participaban en las apuestas en línea, dejaron de tener clientes presenciales y recurrieron a estafas en internet a escala industrial.
Desde entonces, los centros de estafas se han extendido por todo el mundo, incluso hasta África y América Latina.
___________________________________
Esta nota es parte de una colaboración entre The Associated Press y FRONTLINE (PBS) que incluye un documental de próxima difusión.
___________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP