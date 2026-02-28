americateve

Cambio en reglas de motores de F1 podría afectar sobre todo a Mercedes

LONDRES (AP) — El organismo rector de la Fórmula 1 ha llegado a un compromiso con los fabricantes que cambia la forma en que se medirá la relación de compresión a mitad de esta temporada y en la temporada 2027.

Las nuevas reglas de motores establecen una relación de compresión de 16:1, una medida de cuán estrechamente los pistones comprimen la mezcla de combustible y aire antes de que se encienda y, por lo tanto, cuánta potencia puede generarse.

El reglamento incluye una prueba para impedir que los equipos superen el 16:1, pero las verificaciones se realizan a “temperatura ambiente”. Algunos equipos rivales han sugerido que Mercedes encontró una manera de que los componentes se comporten de forma distinta cuando se calientan durante el uso, superando la prueba, aunque Mercedes sostiene que su motor es totalmente legal.

El compromiso anunciado el sábado implica que la relación de compresión se controlará tanto en condiciones de calor como de frío a partir del 1 de junio, y solo en caliente a partir de la temporada 2027 en adelante.

Hay siete carreras de F1 antes de la prueba del 1 de junio.

“La normativa introducida para 2026 representa uno de los mayores cambios que se recuerdan en los últimos tiempos”, manifestó la FIA. “Todas las partes reconocen que, con la introducción de cambios normativos tan significativos, hay aprendizajes colectivos que extraer de las pruebas de pretemporada y de las primeras rondas del campeonato 2026".

“Continúan la evaluación adicional y las verificaciones técnicas sobre cuestiones de gestión de la energía”.

Mercedes también suministra a McLaren, Alpine y Williams.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

