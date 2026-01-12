Cambio de regla permite a Semenyo jugar con Man City en semifinales de la Copa de la Liga

Antoine Semenyo, de Bournemouth, realiza un saque de banda durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre Bournemouth y Arsenal en Bournemouth, Inglaterra, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Photo/Alastair Grant) AP

Semenyo ya ha jugado para el Bournemouth en la Copa de la Liga, habiendo entrado como suplente en su derrota 2-0 ante el Brentford en agosto.

Sin embargo, el internacional ghanés, que se unió al City en un acuerdo de 87 millones de dólares la semana pasada, puede jugar contra el Newcastle en las semifinales debido a una regla introducida para esta temporada que permite a un jugador representar hasta dos clubes en la competición en una sola campaña.

El partido de ida es el martes.

“Sí, fue agradable descubrir que la regla había cambiado después de enterarnos de que lo habían fichado. Tengo que decir que probablemente no apoyaría ese cambio de regla en este momento”, señaló el entrenador del Newcastle, Howe sonriendo con resignación cuando se le preguntó qué pensaba del cambio.

Semenyo debutó con el City el sábado y fue uno de los nueve goleadores en la goleada 10-1 sobre el Exeter de tercera división en la FA Cup.

“Antoine ha tenido una temporada increíble. Soy un gran admirador suyo y marcó en su debut, así que bien por él. Creo que el Man City ha fichado a un jugador muy, muy bueno”, comentó Howe sobre el jugador que ya ha marcado diez goles en la Liga Premier.

Con Jeremy Doku potencialmente regresando a la alineación titular contra el Newcastle, el entrenador del City, Pep Guardiola, podría optar por cambiar a Semenyo a la banda derecha en St. James’ Park, ya que Oscar Bobb y Savinho están actualmente lesionados.

“En algunas acciones (contra el Exeter) mostró lo que mostró en el Bournemouth, y espero que pueda continuar haciendo eso aquí”, dijo Guardiola.

El partido de vuelta está programado para el 4 de febrero.

Chelsea y Arsenal se enfrentan en el otro enfrentamiento de las semifinales. El partido de ida es el miércoles.

