Cambio climático amenaza sistemas hídricos y energéticos de Asia, advierten informes

Los desastres relacionados con el agua aumentan en toda la región, mientras que el gasto para proteger a las comunidades es insuficiente. Las naciones asiáticas necesitarán 4 billones de dólares para agua y saneamiento entre 2025 y 2040 —unos 250.000 millones de dólares al año— dice un informe publicado el lunes por el Asian Development Bank (Banco Asiático de Desarrollo, o BAsD).

Los gobiernos se encuentran bajo una creciente presión para proteger los sistemas energéticos de los que dependen las personas a diario. Para 2050, las condiciones meteorológicas extremas podrían dejar a las compañías eléctricas que cotizan en bolsa en Asia-Pacífico con unos 8.400 millones de dólares al año en daños y pérdidas de ingresos —un tercio más que en la actualidad— según una investigación reciente del Asia Investor Group on Climate Change (Grupo de Inversores de Asia sobre el Cambio Climático), una organización sin fines de lucro con sede en Hong Kong, y el MSCI Sustainability Institute (Instituto sobre Sostenibilidad de MSCI, o Morgan Stanley Capital International) , un grupo de expertos con sede en Nueva York que busca conectar la investigación en sostenibilidad y los mercados financieros del mundo para crear valor a largo plazo.

Esos riesgos se han manifestado este año en toda Asia, azotada por tormentas tardías, lluvias implacables e inundaciones graves. En Quy Nhon, en el centro de Vietnam, el tendido eléctrico se rompió cuando el tifón Kalmaegi azotó la ciudad costera con lluvias intensas y vientos fuertes. Días después, las inundaciones provocadas por los incesantes aguaceros dejaron las calles sumergidas bajo el agua hasta el pecho y convirtieron barrios enteros en islas. Al día siguiente de que la tormenta tocara tierra, Hai Duong, de 29 años, corrió a un centro comercial que aún tenía electricidad para cargar su teléfono.

“No puedo regresar porque mi casa está bajo el agua. Solo quiero saber si mis familiares están a salvo”, dijo.

El informe del Banco Asiático de Desarrollo dice que 2.700 millones de personas, aproximadamente el 60% de la población de la región Asia-Pacífico, tienen acceso al agua para la mayoría de sus necesidades básicas, pero más de 4.000 millones aún permanecen expuestas a agua no potable, ecosistemas degradados y crecientes riesgos climáticos.

Gran parte del progreso desde 2013 se debe a importantes avances en el acceso al agua en zonas rurales, agrega. Cerca de 800 millones más de personas en zonas rurales cuentan ahora con agua corriente, lo que ha ayudado a muchos países a superar el nivel más bajo de seguridad hídrica. India desempeñó un papel fundamental en este cambio.

No obstante, Asia se enfrenta a una amenaza triple: las presiones ambientales, la baja inversión y el cambio climático, expuso Vivek Raman, especialista principal en desarrollo urbano del BAsD y uno de los autores principales del informe.

“Es una historia de dos realidades”, expresó Raman.

El informe expone que los ecosistemas hídricos se deterioran o estancan rápidamente en 30 de los 50 países asiáticos que fueron estudiados, afectados por un desarrollo descontrolado, la contaminación y la conversión de tierras a otros usos. En Asia también ocurren el 41% de las inundaciones mundiales, y sus megaciudades costeras e islas del Pacífico enfrentan amenazas crecientes por las marejadas ciclónicas, el aumento del nivel del mar y la acumulación de agua salada en el interior. Entre 2013 y 2023, Asia y el Pacífico sufrieron 244 inundaciones importantes, 104 sequías y 101 tormentas severas, eventos que socavaron los avances en materia de desarrollo y causaron daños generalizados.

Actualmente, los gobiernos solo cubren el 40% de los 4 billones de dólares necesarios en inversión —aproximadamente 250.000 millones de dólares anuales— para agua y saneamiento entre 2025 y 2040. Esto deja un déficit anual de más de 150.000 millones de dólares.

El rápido crecimiento de Asia es tanto una oportunidad como un desafío, dijo Amit Prothi, director general de la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (Coalición para Infraestructura Resiliente ante Desastres), con sede en Nueva Delhi, quien no participó en el informe. “La cantidad de infraestructura que construiremos en Asia en las próximas tres décadas será igual a la que se construyó en los últimos dos siglos. Así que esta es una oportunidad para repensar y construir de una manera novedosa”, añadió.

La coalición descubrió que 800.000 millones de dólares en infraestructura, aproximadamente un tercio de ellos en Asia, están expuestos a desastres cada año a nivel mundial.

Empresas eléctricas de Asia pierden miles de millones de dólares debido al cambio climático

El calor extremo, las inundaciones y la escasez de agua ya les cuestan a las empresas eléctricas de Asia 6.300 millones de dólares anuales, una cifra que se proyecta que supere los 8.400 millones de dólares para 2050 si las empresas no logran reforzar las medidas de adaptación climática, según un estudio del Grupo de Inversores de Asia sobre el Cambio Climático y el Instituto sobre Sostenibilidad de MSCI.

Asia representa el 60% de la capacidad mundial de generación de energía y aún depende en gran medida del carbón. El informe advierte que el cambio climático amenaza tanto la seguridad energética como el crecimiento económico a lo largo de una región donde más de 4.000 millones de personas necesitan electricidad fiable.

“En términos generales, si analizas los tipos de impactos y la preparación de las empresas, la mayoría de las compañías se encuentra en etapas muy tempranas”, indicó Anjali Viswamohanan, directora de políticas del Grupo de Inversores de Asia sobre el Cambio Climático.

Su estudio de 2.422 centrales eléctricas en China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia y Corea del Sur reveló que el calor extremo es el riesgo más costoso y el responsable de más de la mitad de todas las pérdidas para 2050. Las olas de calor reducen la eficiencia de las centrales eléctricas y sobrecargan las redes de transmisión. NTPC, la principal empresa eléctrica de India; PLN, de Indonesia; y Tenaga Nasional, de Malasia, enfrentan un alto riesgo de interrupciones causadas por el aumento del calor.

Interrupciones en el suministro de agua son un factor importante

Otra amenaza importante proviene de la disminución del caudal de los ríos en las principales cuencas de Asia, que suministran el agua que necesitan las centrales de carbón y gas y alimentan las presas hidroeléctricas.

A la vez, las fuertes lluvias y las inundaciones también implican riesgos, especialmente en las regiones costeras y ribereñas. Tenaga Nasional, de Malasia, enfrenta una de las mayores exposiciones a inundaciones costeras debido a centrales eléctricas construidas en zonas bajas, dice el informe.

A pesar de los crecientes riesgos, la mayoría de las empresas eléctricas carecían de planes detallados y financiados para adaptarse a los impactos climáticos. El informe reveló que, si bien nueve de las 11 empresas estudiadas evaluaron cómo las impacta el cambio climático, solo siete examinaron los riesgos en plantas individuales, y apenas cinco calcularon y divulgaron cómo futuros eventos climáticos podrían aumentar sus costos o perjudicar sus ganancias.

Los riesgos climáticos —que cambian rápidamente— dificultan la predicción de los costos y de los seguros necesarios para proteger la infraestructura energética, dijo Jakob Steiner, geocientífico afiliado a la Universidad de Graz, quien no participó en ninguno de los informes.

Las brechas de financiamiento en el sector eléctrico podrían ser más fáciles de cerrar que las del sector del agua y el saneamiento, ya que los proyectos energéticos pueden atraer un fuerte interés e inversión de la industria, agregó.

Pero algunos países, intimidados por las demandas de los inversores internacionales de salvaguardias ambientales, podrían recurrir a entidades financieras regionales que son menos escrupulosas con respecto a estas preocupaciones.

“En el caso de la infraestructura energética, veo más esperanza de que se pueda cerrar la brecha de financiamiento”, expresó. “Pero eso también puede tener un costo”.

Ghosal reportó desde Hanói, Vietnam.

Sibi Arasu está en X como @sibi123

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de diversas fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.

