Camara brilla y los Trail Blazers usan un tercer cuarto de 49 puntos para vencer 135-118 a los 76ers

PORTLAND (AP) — Toumani Camara anotó un récord personal de 30 puntos y encestó ocho de diez desde la línea de tres puntos, Deni Avdija sumó 26 unidades y diez rebotes, y los Trail Blazers de Portland utilizaron un enorme tercer cuarto para lograr una victoria de 135-118 sobre los 76ers de Filadelfia, que jugaron sin Joel Embiid el lunes por la noche.

Toumani Camara, de los Trail Blazers de Portland, clava el balón frente a los 76ers de Filadelfia durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de febrero de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Amanda Loman)
Jerami Grant y Donovan Clingan añadieron cada uno 15 uinidades para los Trail Blazers, que estaban detrás 65-64 al descanso antes de superar a los 76ers 49-22 en el tercero para tomar el control.

Embiid, quien anotó 33 tantos en una victoria en Phoenix el sábado por la noche, se ausentó contra Portland para descansar su rodilla derecha después de un día libre. Tyrese Maxey tuvo 30 puntos y Kelly Oubre Jr. 19 para los 76ers, que concluyeron un viaje por el Oeste con un récord de 3-2 y perdieron por segunda vez en ocho partidos en total.

Filadelfia tomó una ventaja de 67-64 al salir del descanso con una bandeja de Andre Drummond, pero los 76ers nunca volvieron a liderar.

Grant encestó un triple para empatar y Avdija —quien se ausentó el sábado pasado en una victoria contra Memphis por un problema de espalda— siguió con un triple propio para poner a Portland por delante. Eso desencadenó una racha de 18-4 que culminó con otro triple de Avdija para poner el marcador 82-69.

Los Trail Blazers tomaron su mayor ventaja del juego con 28 puntos en un triple de Robert Williams III con 29 segundos restantes en el tercero para poner a Portland arriba 113-85.

___

