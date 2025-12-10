Cámara baja de Brasil aprueba proyecto de ley que podría reducir la sentencia de Bolsonaro

Congresistas de partidos que apoyan al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, sentenciado por intento de golpe de Estado, asisten a una sesión para analizar un proyecto de ley que modificaría los lineamientos de sentencia para ciertos delitos, entre ellos, el golpe de Estado, en Brasilia, Brasil, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

El proyecto de ley pasará ahora al Senado. El legislador Paulinho da Força, proponente del proyecto, dijo que, de ser aprobado, el tiempo que el expresidente pasará tras las rejas podría reducirse a dos años y cuatro meses. Sin embargo, necesitaría ser ratificado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario izquierdista ha dicho anteriormente que lo vetaría.

Los legisladores votaron 291-148 a favor del proyecto de ley que acortaría las sentencias de prisión para todos los condenados, incluido Bolsonaro, en relación con el levantamiento del 8 de enero de 2023, cuando los partidarios del expresidente invadieron edificios gubernamentales en Brasilia, la capital.

Los jueces dijeron que el exlíder encabezó la organización criminal detrás de la insurrección que, según ellos, tenía como objetivo derrocar al presidente Lula da Silva, quien había asumido el cargo una semana antes tras la derrota electoral de Bolsonaro en octubre de 2022.

La propuesta reduciría la pena de prisión de Bolsonaro al combinar las sentencias por los delitos de intento de golpe de Estado y abolición violenta del estado de derecho democrático, dos de los cinco cargos por los que el exmandatario fue declarado culpable. En el proyecto de ley se argumenta que el castigo no debería ser acumulativo, ya que los dos cargos se superponen.

En el proyecto de ley también se estipula que la progresión de la sentencia debería ser más rápida de lo que es actualmente para permitir la liberación del confinamiento cerrado tras cumplir una sexta parte de la sentencia, en lugar de una cuarta parte como se indica actualmente.

Bolsonaro y sus aliados abogaron por la amnistía, pero la propuesta se centra en la reducción de sentencias en lugar de abordar la anulación de condenas.

Da Força, el legislador centrista detrás del proyecto, dijo que ha presionado por la aprobación de la cámara baja para contribuir a la paz en el país.

“Estoy haciendo mi parte, de manera que podamos pacificar a Brasil, y para que podamos hablar de la elección el próximo año y analizar los proyectos que importan para Brasil”, dijo en un video en Instagram antes de la votación.

La sesión de la cámara baja, que comenzó el martes por la tarde, estuvo marcada por escenas caóticas previas a la votación, efectuada la mañana del miércoles. El legislador de izquierda, Glauber Braga, ocupó el asiento del presidente Hugo Motta y se negó a abandonarlo, en protesta contra su posible expulsión por violación del decoro parlamentario.

Los elementos de seguridad retiraron a los medios del pleno y cortaron la señal de televisión que transmitía la sesión. Luego, la policía retiró por la fuerza a Braga y se produjeron enfrentamientos, en los que muchos legisladores filmaron la escena.

La aprobación del proyecto de ley se produce menos de una semana después de que el hijo de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, dijera que se postularía para presidente en las elecciones de 2026. Dijo que su padre había decidido que él debería representar a su grupo político.

El anuncio disgustó a algunos políticos de derecha, que ven al gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, un exmiembro del gabinete de Jair Bolsonaro, como el sucesor natural. Sin embargo, ha enfrentado resistencia del círculo íntimo de Bolsonaro.

El exmandatario ha estado en prisión desde el 22 de noviembre. Fue trasladado de arresto domiciliario a la sede de la policía federal en Brasilia tras intentar violar las restricciones de su monitor de tobillo.

Mientras estaba en prisión, los jueces finalizaron su caso y comenzó a cumplir su condena.

El equipo de defensa de Bolsonaro ha solicitado que se permita al expresidente salir de prisión para someterse a procedimientos de salud, confirmó el miércoles uno de sus abogados a The Associated Press.

En un documento presentado ante el tribunal, su equipo de defensa cita a médicos que dicen que el expresidente necesita ser hospitalizado entre cinco y siete días.

El equipo de defensa de Bolsonaro también presiona para que el político de extrema derecha sea puesto nuevamente bajo arresto domiciliario.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP