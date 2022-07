Murió el joven que fue impactado por un rayo en Santa Cruz del Sur, Camagüey

La víctima tenía apenas 17 años y no sobrevivió a la descarga eléctrica. Sus amigos se recuperan y lamentan su deceso

Sin embargo, Cardoso Ramírez de tan solo 17 años, quedó en estado grave y aunque se pensó que resistiría, no pudo hacerlo por causa de las lesiones provocadas por el rayo en su cuerpo.

Sobre el hecho recuerda que mientras los demás se recuperaban, Diover no daba señales de vida y que urgentemente pidió ayuda para trasladarlo al hospital, donde llegó en un paro cardiaco.

En su cuenta de Facebook, la internauta identificada como Melanie Núñez, ha dado a conocer la triste noticia de la muerte del joven junto a un sentido mensaje.

“Mi niño, no éramos amigos, pero te conocía y aún no puedo creer lo que ocurrió, rezamos tanto por ti, pensé que ‘La Virgen’ iba a hacer un milagro. Diosito, era solo un niño, no entiendo por qué haces estas cosas. Mi más sentido pésame para tus familiares y amigos y descansa en paz”, señaló.

Screen Shot 2022-07-11 at 3.50.05 PM.png

Fuente: cubanosporelmundo.com - perodicocuba.com