americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cam Spencer anota 21 puntos, incluidos los últimos 5, y da victoria 106-105 a Grizzlies sobre Spurs

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Cam Spencer anotó 21 puntos, incluidos cinco en los últimos 1:26 minutos, y los Grizzlies de Memphis contrarrestaron los 30 tantos de Victor Wembanyama para superar el martes 106-105 a los Spurs de San Antonio.

Jock Landale, pívot de los Grizzlies de Memphis, festeja con su compañero, el español Santi Aldama, tras vencer a los Spurs de San Antonio, el martes 6 de enero de 2026 (AP Foto/Brandon Dill)
Jock Landale, pívot de los Grizzlies de Memphis, festeja con su compañero, el español Santi Aldama, tras vencer a los Spurs de San Antonio, el martes 6 de enero de 2026 (AP Foto/Brandon Dill) AP

Wembanyama volvió a la actividad tras una ausencia de dos partidos.

Un tiro en suspensión de Spencer desde la línea de fondo a diez pies con 36,5 segundos restantes aportó los puntos finales. De'Aaron Fox de San Antonio intentó un tiro de 15 pies con cinco segundos restantes, pero fue bloqueado por el español Santi Aldama de Memphis.

Los Grizzlies rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Jaren Jackson Jr. también anotó 21 puntos por Memphis, y Jack Landale terminó con 19. Spencer contabilizó ocho rebotes y ocho asistencias.

Los 30 puntos de Wembanyama lideraron a los Spurs, mientras que Julian Champagnie terminó con 23. Stephon Castle anotó 15 puntos antes de salir por acumulación de faltas con 3:13 restantes.

Wembanyama, quien jugó 21 minutos, acertó diez de 20 disparos de campo, incluyendo tres de seis desde fuera del arco.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Destacados del día

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter