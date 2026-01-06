Cam Spencer anota 21 puntos, incluidos los últimos 5, y da victoria 106-105 a Grizzlies sobre Spurs

Wembanyama volvió a la actividad tras una ausencia de dos partidos.
MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Cam Spencer anotó 21 puntos, incluidos cinco en los últimos 1:26 minutos, y los Grizzlies de Memphis contrarrestaron los 30 tantos de Victor Wembanyama para superar el martes 106-105 a los Spurs de San Antonio.
Un tiro en suspensión de Spencer desde la línea de fondo a diez pies con 36,5 segundos restantes aportó los puntos finales. De'Aaron Fox de San Antonio intentó un tiro de 15 pies con cinco segundos restantes, pero fue bloqueado por el español Santi Aldama de Memphis.
Los Grizzlies rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.
Jaren Jackson Jr. también anotó 21 puntos por Memphis, y Jack Landale terminó con 19. Spencer contabilizó ocho rebotes y ocho asistencias.
Los 30 puntos de Wembanyama lideraron a los Spurs, mientras que Julian Champagnie terminó con 23. Stephon Castle anotó 15 puntos antes de salir por acumulación de faltas con 3:13 restantes.
Wembanyama, quien jugó 21 minutos, acertó diez de 20 disparos de campo, incluyendo tres de seis desde fuera del arco.
