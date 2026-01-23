americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Calor y comienzos tempranos el sábado para Keys y Pegula en el Abierto de Australia

MELBOURNE (AP) — La campeona defensora Madison Keys y su compatriota estadounidense Jessica Pegula comenzaron sus partidos de tercera ronda más temprano de lo habitual el sábado en el Abierto de Australia debido a las temperaturas extremadamente altas que se esperan en Melbourne Park.

La estadounidense Jessica Pegula se coloca una bolsa de hielo en una mejilla durante su partido de tercera ronda del Abierto de Australia ante la rusa Oksana Selekhmeteva, el sábado 24 de enero de 2026 (AP Foto/Aaron Favila)
La estadounidense Jessica Pegula se coloca una bolsa de hielo en una mejilla durante su partido de tercera ronda del Abierto de Australia ante la rusa Oksana Selekhmeteva, el sábado 24 de enero de 2026 (AP Foto/Aaron Favila) AP

La actividad comenzó una hora antes de lo inicialmente programado en el séptimo día debido al pronóstico de temperaturas abrasadoras de hasta 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).

Keys, novena cabeza de serie, estaba jugando contra Karolina Pliskova en el partido inaugural de la sesión en la Rod Laver Arena, mientras que Pegula, sexta, se enfrentaba a Oksana Selekhmeteva en el primer partido en la Margaret Court Arena.

La sesión nocturna en la Rod Laver Arena presenta al diez veces campeón Novak Djokovic mientras continúa su búsqueda de un récord de 25 títulos de Grand Slam en individuales. Djokovic juega contra Botic van de Zandschulp en el primero de los partidos de la noche.

El partido de cierre en la cancha principal podría tener a la multitud adivinando qué atuendo de moda podría lucir Naomi Osaka en su encuentro de tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis.

Osaka, que tiene dos títulos del Abierto de Australia entre sus cuatro grandes, entró a la cancha con un sombrero de ala ancha, un velo y una sombrilla blanca para su partido de primera ronda. Para el segundo la japonesa lució un vestido inspirado en una medusa y una chaqueta de calentamiento a juego.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter