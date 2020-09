Miami-Dade puso en marcha la tercera fase de reapertura económica, que incluye bares y clubes nocturno

Sin embargo, las autoridades advierten que no se puede bajar la guardia.

Entre las medidas estrictas a tomar durante esta tercera fase de reapertura en el condado Miami-Dade, bares, y clubes nocturnos tendrán que adaptarse a las medidas de seguridad implementadas, como el uso de mascarilla, distanciamiento social y un límite de capacidad de un 50 por ciento.

Negociantes en la Calle Ocho indicaron que no aceptarán clientes que violen la ley.

“El que no siga la regla, no entra. Nosotros estamos siguiendo las medidas y las seguiremos implementando”, dijo el dueño de Salao y Old Havana, Eduardo Diorio.

La reapertura de los bares y clubes nocturnos ha sido un alivio tanto para los miembros de la industria, como para los residentes del sur de la Florida.

Sin embargo, no todos le dan el visto bueno al anuncio del gobernador Ron Desantis.

Uno de ellos es el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, quien calificó la reapertura total de bares y restaurantes en Florida como muy preocupante, por temor a que provoque una nueva ola de casos de coronavirus.

Aquellos negociantes que no cumplan con las medidas de reapertura establecidas por el condado recibirán una multa por delito menor de segundo grado, de un máximo de 500 dólares y/o 180 días de privación de libertad.