Mimi Lazo presenció el tiroteo en California, Estados Unidos

«Yo tumbe una mesa y me puse detrás a rezar y rezar allí pasamos una hora y media hasta que nos sacaron. Nunca había visto tantas patrullas ambulancias , policías. Gracias @kalinkacorbachomoreatreverte por atreverte a rescatarme del pánico que tenía. Eres mi héroe. Mi personaje de Marvell . Por supuesto que no he dormido y deje el carro allá con mis maletas. Hoy si es verdad que voy a celebrar la vida , los amigos», agregó.