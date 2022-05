Esposo de Nancy Pelosi es arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol en California. Enfrenta cargos por DUI

No hubo otros detalles disponibles de inmediato. El oficial de la Patrulla de Carreteras de California, Andrew Barclay, dijo que se daría a conocer más información más tarde el domingo.

Drew Hammill, portavoz de Nancy Pelosi, dijo a The Associated Press: “La presidenta de la Cámara no comentará sobre este asunto privado que ocurrió mientras ella estaba en la costa este”.

La oradora de la Cámara estuvo en Providence, Rhode Island, este domingo, donde pronunció el discurso de graduación en la Universidad de Brown.

El arresto de Pelosi fue reportado por primera vez por TMZ.

Paul y Nancy Pelosi están casados desde 1963.

Fuente: Associated Press