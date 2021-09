Adolescentes regresan de vacaciones y encuentran a su madre muerta

El hermano de Cantero sospecha que la joven madre fue asesinada al poco tiempo de que su familia abandonó la ciudad el pasado viernes, de acuerdo a la cadena local NBC4.

"La llamé los últimos días, pero no me contestó", comentó Sean Soto. "Amaba a sus hijos, daba lo que tuviera para [ayudar a] cualquiera".

Por el momento, las autoridades descartan que Cantero haya sido víctima de robo, por lo que están tratando el caso como un homicidio.

"No hay evidencia de entrada forzada [en su hogar]", aseguró la detective. "Aún estamos desarrollando [los detalles del] sospechoso, pero ya tenemos a una persona de interés".

Aún no se ha realizado ningún arresto y las autoridades están a la espera de la causa de muerte por parte del médico forense.

La policía detalló que el auto de la mujer había desaparecido, pero ya fue recuperado a unas cuantas millas del lugar de los hechos.

Amigos y familiares describen a Cantero como una madre dedicada y siempre dispuesta a ayudar.

"Ella me dio de comer, me vistió. Nunca me cobró nada. Cuando cocinaba, siempre se aseguraba que yo también tenía un plato [de comida]", expresó su amiga Estashia McGinnis, a la cadena.

Las autoridades piden la ayuda del público para esclarecer la muerte. Cualquier información, favor de llamar al Buró de Homicidio del Valle del Departamento de Policía de Los Angeles al (818) 374-9550 o anónimamente a la división regional de Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS (1-800-222-8477).