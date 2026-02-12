California: Jueza desestima caso de deportación de jardinero mexicano y padre de 3 marines de EEUU

Alejandro Barranco, hijo de un hombre detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, durante una audiencia en el Capitolio, el jueves 12 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) AP

Narciso Barranco, quien llegó a Estados Unidos desde México en la década de 1990 y no tiene estatus legal, fue detenido en junio. El caso atrajo una enorme atención en momentos en que la batida migratoria del gobierno del presidente Donald Trump era objeto de escrutinio y protestas.

Testigos publicaron videos del momento en que Barranco fue arrestado Santa Ana, una ciudad del condado de Orange. Agentes federales forcejearon con Barranco y lo inmovilizaron contra el suelo fuera de un restaurante IHOP, donde realizaba trabajo de jardinería.

Barranco fue trasladado a un centro de detención de Los Ángeles y quedó sometido a un proceso de deportación. Fue liberado un mes después, luego de pagar una fianza de 3.000 dólares y se le ordenó portar un dispositivo de rastreo electrónico en el tobillo.

En una orden del 28 de enero que dio por terminado el caso de deportación, la jueza Kristin S. Piepmeier indicó que Barranco, de 49 años, había aportado pruebas de que es padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos que pertenecen a las fuerzas armadas, volviéndolo elegible para solicitar un estatus legal.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el jueves que apelará la decisión de la jueza, que fue reportada en primera instancia por The New York Times.

La abogada de Barranco, Lisa Ramirez, señaló que su cliente siente un “enorme alivio” ahora que los agentes de inmigración le retiraron el dispositivo de rastreo y dejaron de realizar sus revisiones periódicas.

“La naturaleza agresiva de su detención fue algo traumático”, aseguró Ramirez el jueves. “El señor Barranco no tiene ningún antecedente penal. Fueron por él porque era un jardinero de tez morena en las calles de Santa Ana”.

Ramirez explicó que Barranco ha solicitado el beneficio de permiso de permanencia temporal en el país, un programa que protege de la deportación a los padres de miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos y les ayuda a obtener la residencia permanente. De aprobarse la solicitud, Barranco recibirá un permiso de trabajo. Calculó que el proceso podría tardar al menos seis meses.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, reiteró las afirmaciones previas del gobierno de que Barranco se negó a acatar las órdenes de los agentes y blandió su desbrozadora en contra de uno de ellos.

“Los agentes tomaron las medidas apropiadas y siguieron su entrenamiento para usar la fuerza mínima necesaria para resolver la situación de una manera que prioriza la seguridad del público y de nuestros agentes”, afirmó McLaughlin el jueves en un comunicado.

Su hijo Alejandro Barranco contó a The Associated Press en junio que su padre no atacó a nadie, no tenía antecedentes penales y es amable y trabajador. El veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos sostuvo que el uso de la fuerza fue innecesario y difería mucho de su entrenamiento militar. Alejandro Barranco participó en la evacuación de personal y aliados afganos del ejército de Estados Unidos desde Afganistán en 2021.

Alejandro dejó el Cuerpo de Infantería de Marina en 2023. Sus dos hermanos aún son marines en servicio activo.

