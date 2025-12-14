americateve

Caleb Williams lanza dos pases de anotación y Bears aplastan 31-3 a Browns; Browns acaricia récord

CHICAGO (AP) — Caleb Williams lanzó dos pases de anotación y los Bears de Chicago vencieron 31-3 a Cleveland el domingo en uno de los juegos más fríos en la historia del Soldier Field, a pesar de que Myles Garrett de los Browns se acercó a una captura de igualar el récord de una sola temporada de la NFL.

DAndre Swift (4), running back de los Bears de Chicago, lleva el balón rumbo a la zona de anotación para conseguir un touchdown pasando entre Grant Delpit (9) y Alex Wright (91), de los Browns de Cleveland, en la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 14 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh)
D'Andre Swift (4), running back de los Bears de Chicago, lleva el balón rumbo a la zona de anotación para conseguir un touchdown pasando entre Grant Delpit (9) y Alex Wright (91), de los Browns de Cleveland, en la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 14 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Los Bears (10-4) se calentaron temprano en un día en que la temperatura al inicio del juego era de -13 grados celcius, anotando dos touchdowns en el primer cuarto y abriendo el juego con dos más en el tercero.

Fue justo el tipo de actuación que necesitaban después de una derrota en Green Bay que los hizo caer del primer lugar de la Conferencia Nacional al séptimo sitio la semana pasada, con una revancha contra sus rivales del Norte en casa la próxima semana.

Garrett tuvo 1,5 sacks y llegó a 21,5 en la temporada, lo que lo coloca a una captura del récord compartido por el miembro del Salón de la Fama de los Giants de Nueva York, Michael Strahan (2001), y T.J. Watt de Pittsburgh (2021). Alcanzó a Williams en el segundo cuarto en una tercera oportunidad en la yarda ocho de Cleveland, y él y Shelby Harris derribaron al quarterback al inicio del cuarto período. Garrett, cuatro veces All-Pro, tiene al menos una captura en ocho juegos consecutivos y ha acumulado 17,5 en ese período.

Williams se recuperó de una serie de actuaciones inestables, al completar 17 de 28 para 242 yardas. Acertó menos del 60% de sus pases en cada uno de los seis juegos anteriores.

D’Andre Swift corrió para 98 yardas y dos touchdowns. DJ Moore añadió 69 yardas por recepción y dos atrapadas de anotación, mientras que Rome Odunze se perdió su segundo juego consecutivo debido a una lesión en el pie.

Los Browns (3-11) han perdido tres seguidos y seis de siete.

Sanders completó 18 de 35 para 177 yardas y tres intercepciones. Fue capturado cinco veces en su cuarta titularidad.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

