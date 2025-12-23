americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Caleb Williams busca más tras hacer funcionar su alianza con el entrenador de Bears Ben Johnson

LAKE FOREST, Illinois, EE.UU. (AP) — La asociación entre el entrenador de los Bears de Chicago Ben Johnson y el quarterback Caleb Williams fue cuestionada desde antes del inicio del campamento de entrenamiento.

Caleb Williams de los Bears de Chicago se escapa con el balón frente a Lkas van Ness de los Packers de Green Bay el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Nam Huh)
Caleb Williams de los Bears de Chicago se escapa con el balón frente a Lkas van Ness de los Packers de Green Bay el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Nam Huh) AP

Tanto el entrenador como el quarterback aseguran que su mancuerna ha sido exitosa ahora, después de que el equipo aseguró un lugar en los playoffs, a pesar de que los Bears han tenido dificultades ocasionales en el juego aéreo.

“Cada día, pasamos tiempo juntos, uno a uno, tiempo de calidad, donde podemos ser muy transparentes el uno con el otro”, indicó Johnson. “Y creo que lo que he llegado a amar de él —y espero que él diga lo mismo— es que creo que mentalmente somos muy similares”.

“Compartimos mucho del mismo impulso competitivo y pensamos de manera muy similar en muchos aspectos”.

Williams ha completado solo el 57,8% de sus pases (285 de 493) para 3.400 yardas con un índice de pasador de 89,5, sólo 1,7 más alto que en su año de novato. Sin embargo, ha destacado con sus jugadas al final de los partidos y los Bears (11-4) han ganado 11 de 13 duelos desde que Detroit los aplastó en la semana 2.

Williams reconoció que su relación con Johnson no comenzó bien. Fue un ejemplo de la forma en que, tanto el mariscal de campo como el entrenador pudieron superar sus problemas por el bien común.

“Algo pasó, me enojé y terminé ignorándolo”, dijo Williams.

Ignorar al entrenador en la práctica probablemente no fue lo más inteligente que hacer.

“Y luego él encendió una mecha en el micrófono del casco”, dijo Williams. “Creo que fue en el campamento de entrenamiento”.

La atención al detalle de Johnson con su ofensiva frecuentemente resultó en explosiones en el campamento. Dejó que su ira fluyera libremente después de los errores.

A menudo se describía a Williams al salir de la universidad como alguien que carecía de disciplina, pero él y otros jugadores aprendieron a responder a las exigencias de Johnson y apreciaron lo que el nuevo entrenador aportó al equipo.

“A él le gusta que las cosas se hagan a su manera. Entendemos eso y todos quieren salir ahí y ganar y jugar para él, y creo que lo hemos demostrado hasta ahora”, dijo Williams.

Williams y los Bears enfrentarán el domingo a San Francisco con la oportunidad de convertirse en el primer preclasificado de la Conferencia Nacional, un año después de terminar con una foja desastrosa de 5-12.

Necesitan victorias sobre los 49ers y Lions y una derrota de Seattle para terminar en la cima de la conferencia. Para ganar la División Norte después de terminar últimos en 2024, necesitan una victoria más o una derrota de Green Bay.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Destacados del día

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter