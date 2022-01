Calamares de Humboldt vulnerables por aumento de pesca china

En la reunión anual de la OROP-PS, que finalizó el viernes, Ecuador y la Unión Europea propusieron medidas que obligarían a todos los barcos a tener observadores a bordo para el año 2028 y que exigirían descargar sus capturas únicamente en los puertos, y no en enormes embarcaciones refrigeradas en medio del mar. Ambas se consideran medidas clave para limitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.