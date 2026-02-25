Cal Raleigh no se enfoca en intentar otra temporada de 60 jonrones en Seattle

Compartir en:









Cal Raleigh de los Marineros de Seattle observa su jonrón de dos carreras contra los Medias Blancas de Chicago, el martes 24 de febrero de 2026, en Peoria, Arizona. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Raleigh, quien lideró las Grandes Ligas con 60 jonrones el año pasado, conectó un cuadrangular de 427 pies contra los Medias Blancas de Chicago en un juego de exhibición el martes. Su primer jonrón de la primavera llegó en su tercer partido.

“Creo que el elefante en la habitación son los 60 jonrones. No es algo que me proponga hacer. Para mí, solo se trata de ser lo más constante posible, de intentar hacer lo que hice el año pasado”, dijo Raleigh.

Sus 60 jonrones de la temporada pasada fueron la mayor cantidad para un jugador que fue principalmente receptor, tras haber sido titular en 119 juegos detrás del plato y en otros 38 como bateador designado. Raleigh, de 29 años, también estableció un récord personal de 125 carreras impulsadas y terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, detrás del toletero de Aaron Judge, el toletero de los Yankees de Nueva York que obtuvo el galardón por tercera vez.

Judge y Raleigh tienen previsto jugar con el equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de béisbol, cuya fase de grupos arranca la próxima semana. Judge estableció el récord de la Liga Americana con 62 jonrones en 2022.

Ambos figuran entre los apenas siete jugadores con una temporada de 60 jonrones, y Mark McGwire y Sammy Sosa son los únicos que lo lograron en campañas consecutivas (1998 y 1999). McGwire y Sosa son los únicos peloteros con múltiples temporadas de 60 jonrones, y Sosa sumó una tercera en 2001.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP