americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Caída de mercado inmobiliario de EEUU se prolonga a su cuarto año

La caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos se prolongó hasta su cuarto año en 2025 mientras las ventas se mantuvieron en un mínimo de 30 años, con el aumento de los precios de las viviendas y las elevadas tasas hipotecarias manteniendo a muchos posibles compradores fuera del mercado.

Una casa en venta en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane)
Una casa en venta en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane) AP

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos totalizaron 4,06 millones el año pasado, sin cambios respecto a 2024, cuando las ventas cayeron al nivel más bajo desde 1995, informó el miércoles la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas han disminuido anualmente cada año desde 2022.

El precio medio nacional de las viviendas para todo el año pasado aumentó un 1,7% a 414.400 dólares, según la NAR.

Las ventas se han mantenido en torno a un ritmo anual de cuatro millones desde 2023. Esto está muy por debajo del ritmo anual de 5,2 millones que históricamente ha sido la norma.

El mercado inmobiliario en Estados Unidos ha estado cayendo en cuanto a ventas desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. La tasa promedio de una hipoteca a 30 años era de alrededor del 7% hace un año y se mantuvo elevada durante gran parte del año hasta finales del verano, cuando comenzaron a disminuir, cayendo a cerca del 6% para finales de año, según Freddie Mac.

Ese reciente retroceso en las tasas hipotecarias ayudó a impulsar las ventas de viviendas existentes un 5,1% más en diciembre respecto al mes anterior, el ritmo de ventas más rápido en casi tres años.

Aun así, sigue siendo difícil comprar una vivienda especialmente para los compradores primerizos que no tienen capital de una vivienda existente para destinar a la compra de una nueva. La incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral también está ahuyentando a muchos posibles compradores.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacados del día

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Personas pasan enfrente de la vitrina de una tienda en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane)

Aumentan ventas minoristas en EEUU, superando expectativas

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter