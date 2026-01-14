Caída de mercado inmobiliario de EEUU se prolonga a su cuarto año

Compartir en:









Una casa en venta en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane) AP

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos totalizaron 4,06 millones el año pasado, sin cambios respecto a 2024, cuando las ventas cayeron al nivel más bajo desde 1995, informó el miércoles la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas han disminuido anualmente cada año desde 2022.

El precio medio nacional de las viviendas para todo el año pasado aumentó un 1,7% a 414.400 dólares, según la NAR.

Las ventas se han mantenido en torno a un ritmo anual de cuatro millones desde 2023. Esto está muy por debajo del ritmo anual de 5,2 millones que históricamente ha sido la norma.

El mercado inmobiliario en Estados Unidos ha estado cayendo en cuanto a ventas desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. La tasa promedio de una hipoteca a 30 años era de alrededor del 7% hace un año y se mantuvo elevada durante gran parte del año hasta finales del verano, cuando comenzaron a disminuir, cayendo a cerca del 6% para finales de año, según Freddie Mac.

Ese reciente retroceso en las tasas hipotecarias ayudó a impulsar las ventas de viviendas existentes un 5,1% más en diciembre respecto al mes anterior, el ritmo de ventas más rápido en casi tres años.

Aun así, sigue siendo difícil comprar una vivienda especialmente para los compradores primerizos que no tienen capital de una vivienda existente para destinar a la compra de una nueva. La incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral también está ahuyentando a muchos posibles compradores.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP