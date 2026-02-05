americateve

Caída de acciones tecnológicas y malas noticias en el mercado laboral en EEUU golpean a Wall Street

NUEVA YORK (AP) — Wall Street se vio sacudido el jueves mientras los precios de las acciones tecnológicas continuaron con su caída y el valor del bitcoin sufrió nuevas pérdidas para ubicarse aproximadamente a la mitad del récord que había establecido hacia finales del año pasado.

El operador Robert Finnerty Jr. trabaja el jueves 5 de febrero de 2026 en la Bolsa de Valores de Nueva York. (AP Foto/Richard Drew)
El operador Robert Finnerty Jr. trabaja el jueves 5 de febrero de 2026 en la Bolsa de Valores de Nueva York. (AP Foto/Richard Drew)

Varios informes desalentadores sobre el mercado laboral en Estados Unidos también contribuyeron a la caída de los rendimientos en el mercado de bonos.

El S&P 500 cedió un 1,2% para cerrar con pérdidas por sexta ocasión en los últimos siete días desde que alcanzó un máximo histórico. El Promedio Industrial Dow Jones perdió un 1,2%, y el compuesto Nasdaq se desplomó un 1,6%.

El precio del bitcoin cayó por debajo de los 65.000 dólares, mientras que los precios del oro y la plata reanudaron su marcado desplome. Los índices bursátiles también cerraron a la baja en buena parte de Europa y Asia. ___

Los periodistas de Associated Press Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

