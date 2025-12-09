americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Caicedo ayuda al Madrid a vencer al Wolfsburgo en la Champions femenina, y Arsenal y Juventus ganan

LONDRES (AP) — La colombiana Linda Caicedo corrió desde la mitad del campo para anotar el martes el gol de la victoria del Real Madrid, por 2-0 sobre el Wolfsburgo en la Liga de Campeones Femenina, mientras que el campeón defensor Arsenal y la Juventus cosecharon también sendos triunfos.

Lynn Groenewegen del Twente pelea por el balón con Beth Mead del Arseneal en la Liga de Campeones femenina el martes 9 de diciembre del 2025. (Adam Davy/PA via AP)
Lynn Groenewegen del Twente pelea por el balón con Beth Mead del Arseneal en la Liga de Campeones femenina el martes 9 de diciembre del 2025. (Adam Davy/PA via AP) AP

En contraste, el Paris Saint-Germain sigue sin ganar después de cinco fechas tras un empate 0-0 con el OH Leuven, y ya quedó fuera de la fase de eliminación directa, con un partido restante.

Caicedo, de 20 años y considerada una de las mejores futbolistas jóvenes, firmó recientemente un contrato a largo plazo con el Madrid y demostró el porqué, al conseguir el segundo tanto ante el Wolfsburgo.

Asistida por Caroline Weir, la delantera colombiana superó a la última defensora después de partir desde su propia mitad del campo. Rodeó a la portera y definió a los 67 minutos.

Eso se sumó al tanto de María Méndez a los 19 para abrir el marcador con el Madrid, que terminó con nueve jugadoras.

Maëlle Lakrar recibió una segunda tarjeta amarilla en el descuento de la primera mitad, mientras que Iris Santiago recibió una tarjeta roja directa en la compensación de la segunda mitad.

Con la victoria, el Madrid superó al Wolfsburgo y se colocó en el tercer lugar, uno de los cuatro sitios de clasificación automática, y tiene asegurado al menos un lugar en la ronda siguiente.

Lo mismo ocurrió con el Arsenal después de una victoria en casa por 1-0 sobre el Twente, gracias al gol de Beth Mead a los 10 minutos.

Mientras tanto, la Juventus aplastó 5-0 al St. Pölten y subió al segundo lugar, con los mismos puntos que el Madrid y el Barcelona, que juega contra el Benfica este miércoles en su partido pendiente.

Cristiana Girelli anotó dos de los goles de la Juve, uno de ellos desde el punto de penalti.

El PSG, dos veces subcampeón y semifinalista hace apenas dos temporadas, ni siquiera llegará a los playoffs.

El empate en casa con el Leuven fue el primer punto de la campaña para el PSG y ya no le alcanza para colocarse entre los 12 primeros.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacados del día

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter