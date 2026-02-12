Caen ventas de viviendas en EEUU pese a baja de hipotecas

Una vivienda en venta en Cleveland, Texas, el 3 de octubre del 2023. (AP foto/David J. Phillip) AP

Las ventas de viviendas existentes se desplomaron 8,4% el mes pasado respecto de diciembre, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 3,91 millones de unidades, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Se trata de la mayor caída mensual en casi cuatro años.

Las ventas bajaron 4,4% en comparación con enero del año pasado. La cifra más reciente quedó por debajo del ritmo de 4,105 millones que esperaban los economistas, según FactSet.

Las ventas de viviendas se desaceleraron con fuerza en el Noreste, el Medio Oeste, el Sur y el Oeste.

“La disminución de las ventas es decepcionante", declaró Lawrence Yun, economista jefe de la asociación. "Las temperaturas por debajo de lo normal y las precipitaciones por encima de lo normal este enero hacen que sea más difícil de lo habitual evaluar el factor subyacente de la disminución y determinar si las cifras de este mes son una anomalía".

Pese a la fuerte caída de las ventas, los precios de las viviendas siguieron subiendo el mes pasado. El precio medio nacional de venta aumentó 0,9% en enero respecto de un año antes, hasta 396.800 dólares. Los precios de las viviendas han subido en términos anuales durante 31 meses consecutivos.

El mercado de la vivienda atraviesa una racha de bajas ventas desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. La combinación de tasas hipotecarias más altas, precios altos y una escasez crónica tras más de una década de construcción por debajo del promedio ha dejado a muchos aspirantes fuera del mercado por los precios. Las ventas de viviendas previamente ocupadas se mantuvieron el año pasado estancadas en mínimos de 30 años.

Las ventas han estado rondando un ritmo anual cercano a los 4 millones desde 2023. Eso está muy por debajo del ritmo anual de 5,2 millones que históricamente ha sido la norma.

Aun así, las tasas hipotecarias han venido bajando durante meses, lo que ayudó a impulsar las ventas en diciembre y mejoró las perspectivas para la próxima temporada de compras de primavera —al menos para quienes buscan casa y pueden permitirse comprar a las tasas actuales.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años bajó brevemente el mes pasado a 6,06%, el nivel más bajo desde septiembre de 2022, según el comprador de hipotecas Freddie Mac. Desde entonces ha subido ligeramente, manteniéndose apenas por encima de 6% y aproximadamente un punto porcentual por debajo de hace un año.

Muchos aspirantes todavía no pueden comprar una vivienda, especialmente para los compradores primerizos que no cuentan con plusvalía de una vivienda existente para destinarla a la compra de una nueva. La incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral también mantiene al margen a muchos posibles compradores.

La desaceleración de las ventas significa que más viviendas están permaneciendo en el mercado durante más tiempo.

Había 1,22 millones de viviendas sin vender al final de enero, una baja de 0,8% respecto de diciembre y un alza de 3,4% frente a enero del año pasado, indicó la asociación. Aun así, esa cifra está muy por debajo de las aproximadamente 2 millones de viviendas en venta que eran típicas antes de la pandemia de COVID-19.

El inventario al cierre de enero equivale a una oferta para 3,7 meses al ritmo actual de ventas. Tradicionalmente, una oferta de 5 a 6 meses se considera un mercado equilibrado entre compradores y vendedores.

