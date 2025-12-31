americateve

Caen solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU por debajo de 200.000; despidos en mínimo histórico

WASHINGTON (AP) — Menos estadounidenses solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada, y los despidos se mantuvieron bajos pese a un mercado laboral debilitado.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el miércoles que las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 27 de diciembre cayeron en 16.000, colocándose en 199.000 luego que la semana anterior se registraron 215.000. Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet pronosticaron 208.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes de ayuda por desempleo a menudo se distorsionan durante las semanas acortadas por festivos. La semana más corta puede hacer que algunos de los que han perdido sus empleos retrasen la presentación de sus solicitudes.

El informe semanal se publicó un día antes debido al feriado de Año Nuevo.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador de los despidos y son un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Durante diciembre, el gobierno informó que Estados Unidos ganó la decente cantidad de 64.000 empleos en noviembre, pero perdió 105.000 en octubre cuando los trabajadores federales se retiraron tras los recortes del gobierno del presidente Donald Trump. Eso ayudó a elevar la tasa de desempleo al 4,6% el mes pasado, la más alta desde 2021.

Las pérdidas de empleo en octubre fueron causadas por la salida de 162.000 trabajadores federales, muchos de los cuales renunciaron al final del año fiscal 2025 el 30 de septiembre bajo la presión de la purga de nóminas del gobierno de Estados Unidos por parte del multimillonario Elon Musk.

Las revisiones del Departamento de Trabajo también eliminaron 33.000 empleos de las nóminas de agosto y septiembre.

Los datos recientes del gobierno han revelado un mercado laboral en el que la contratación claramente ha perdido impulso, obstaculizado por la incertidumbre sobre los aranceles de Trump y los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Fed implementó en 2022 y 2023 para controlar un estallido de inflación inducida por la pandemia. Desde marzo, la creación de empleo ha caído a un promedio de 35.000 al mes, en comparación con 71.000 en el año que terminó en marzo.

Este mes, la Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, su tercer recorte consecutivo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la comisión redujo los costos de los préstamos por preocupación de que el mercado laboral esté aún más débil de lo que parece. Powell afirmó que las cifras recientes de empleo podrían revisarse a la baja en hasta 60.000, lo que significa que los empleadores en realidad han estado eliminando un promedio de unos 25.000 empleos al mes desde la primavera.

Las empresas que han anunciado recientemente recortes de empleo incluyen UPS, General Motors, Amazon y Verizon.

El informe del Departamento de Trabajo del miércoles también mostró que el promedio de cuatro semanas de solicitudes, que nivela parte de la volatilidad de semana a semana, aumentó en 1.750 a 218.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 20 de diciembre cayó en 47.000 a 1,87 millones, de acuerdo con el gobierno.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

