Cae red internacional de tráfico de migrantes; hay 19 detenidos en cuatro países incluido Ecuador

Esa red criminal llegó a estafar a sus víctimas por más de dos millones de dólares durante cuatro años de actividad, informó en rueda de prensa el general Walter Villarroel, comandante de policía en la zona del litoral ecuatoriano. Detalló que en Colombia fueron aprehendidas tres personas, dos en Estados Unidos y seis en El Salvador.

En el caso de Ecuador, ocho personas fueron arrestadas, de las cuales, una es de nacionalidad colombiana, agregó Villarroel.

Los delitos que se les imputa a esas personas son tráfico ilícito de migrantes, uso y falsificación de documentos, estafa y usura, señaló la autoridad policial quien comentó que la estructura delictiva cobraba a sus víctimas entre 20.000 y 25.000 dólares con falsas promesas de obtención de visa y trabajo legal en Estados Unidos.

Los allanamientos en Ecuador se realizaron en cinco ciudades incluida la capital Quito, donde se incautaron dinero y celulares.

El proceso de captación de víctimas iniciaba con la publicidad en redes sociales ofreciendo visa de trabajo y un empleo en Estados Unidos, relató el teniente coronel Edwin Iñiguez, jefe de la Unidad de Policía de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Los interesados recibían enlaces para llenar formularios “muy similares” a los que se accede para solicitar la visa estadounidense. Realizaban un primer depósito de 5.000 dólares y recibían la llamada de un ciudadano que por su forma de hablar parecía estadounidense, agregó el jefe de la unidad.

La recepción de documentación como certificados de cuentas bancarias, citas en la embajada y otros daba seguridad a las víctimas sobre la inversión que realizaban, indicó Ïñiguez.

“Algunas personas llegaron a los Estados Unidos, pero los deportaron ”. Las rutas utilizadas eran Colombia, El Salvador y Estados Unidos, aseveró.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2024, el saldo migratorio —es decir la diferencia entre entradas y salidas de ecuatorianos hacia otros países— deja un saldo negativo con más de 137.000 connacionales que salieron y no regresaron.

El proceso en Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó también el jueves que cinco de los arrestados fueron acusados formalmente en ese país “por su participación en un esquema transnacional de fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero que defraudó a miles de ciudadanos de Centro y Sudamérica”.

Tres de los detenidos en Colombia “enfrentarán procesos de extradición”, mientras los dos capturados en octubre en ese país se presentarán entre el jueves y viernes ante un juez, añadió el reporte.

Según esa dependencia, más de 7.000 personas fueron captadas por la estructura fraudulenta, estafándolas en unos 2,5 millones de dólares con las transferencias que realizaban, agregó.

