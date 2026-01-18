americateve

Cae nieve en noroeste de Florida por segundo año consecutivo

PENSACOLA, Florida, EE.UU. (AP) — La nieve cubrió brevemente el césped y los tejados en partes del oeste del Panhandle de Florida el domingo por la mañana, cuando el aire inusualmente frío congeló la lluvia.

Y no fue un evento único en la vida. Menos de un año atrás, el 21 de enero de 2025, algunas de esas mismas áreas vieron hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve en lo que fue la nevada más significativa en muchos lugares desde finales del siglo XIX.

Fotos de nieve inundaron las redes sociales. Hubo algunos copos en la playa y nieve anidada en las hojas de las palmeras. Hacía demasiado calor para que se adhiriera a las carreteras, pero una capa se posó en el césped por un tiempo antes de derretirse.

Y la nieve no solo afectó a Florida. El sureste de Alabama y el sur de Georgia también reportaron nieve en áreas que también pudieron celebrar un segundo paraíso invernal en menos de un año.

La nieve cubrió el suelo en Columbus y Macon, Georgia, y las autoridades advirtieron que podría caer suficiente nieve como para dificultar el tránsito rodado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

