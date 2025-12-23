americateve

Cae confianza del consumidor en EEUU en medio de ansiedad por inflación y aranceles

WASHINGTON (AP) — La confianza de los consumidores en la economía se vio sacudida en diciembre a medida que los estadounidenses se muestran ansiosos por la inflación y el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

La tienda Macy’s en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (AP foto/Angelina Katsanis)
La tienda Macy’s en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (AP foto/Angelina Katsanis) AP

El Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor cayó 3,8 puntos a 89,1 en diciembre desde la lectura revisada al alza de 92,9 en noviembre. Eso está cerca de la lectura de 85,7 de abril, cuando Trump implementó sus impuestos de importación a los socios comerciales de Estados Unidos.

Una medida de las expectativas a corto plazo de los estadounidenses sobre sus ingresos, las condiciones comerciales y el mercado laboral se mantuvo estable en 70,7 pero aún muy por debajo de 80, el marcador que puede señalar una recesión inminente. Fue el undécimo mes consecutivo en que esa lectura se situó por debajo de 80.

Las evaluaciones de los consumidores sobre su situación económica actual cayeron 9,5 puntos a 116,8.

Las respuestas escritas a la encuesta mostraron que los precios y la inflación seguían siendo la mayor preocupación de los consumidores, junto con los aranceles, a pesar de las repetidas afirmaciones del presidente Trump de que la inflación es un invento de los demócratas.

Las percepciones sobre el mercado laboral también disminuyeron.

La encuesta del Conference Board informó que el 26,7% de los consumidores dijeron que los empleos eran "abundantes", una disminución respecto al 28,2% en noviembre. Además, el 20,8% de los consumidores dijeron que los empleos eran "difíciles de conseguir", un aumento respecto al 20,1% del mes pasado.

La semana pasada, el gobierno informó que la economía ganó 64.000 empleos en noviembre, pero perdió 105.000 en octubre. Notablemente, la tasa de desempleo subió al 4,6% el mes pasado, la más alta desde 2021.

El mercado laboral ha estado estancado en un estado de "ni contratamos ni despedimos" en que las empresas son renuentes a tomar decisiones debido a la incertidumbre sobre los aranceles y las tasas de interés elevadas. Desde marzo, la creación de empleo ha caído a un promedio de 35.000 al mes, en comparación con 71.000 en el año que terminó en marzo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo recientemente que sospecha que esos números serán revisados aún más a la baja.

A pesar del amplio pesimismo, creció la proporción de encuestados que piensa que una recesión en el próximo año es poco probable.

La encuesta de diciembre mostró que las opiniones de los encuestados sobre la situación financiera actual de su familia cayeron a territorio negativo por primera vez en casi cuatro años. Por otro lado, las expectativas sobre su situación financiera futura fueron las más positivas desde enero.

También el martes, el gobierno informó que la economía se expandió a una tasa anual del 4,3% en el tercer trimestre, aunque los economistas esperan un cuarto trimestre mucho más lento.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

