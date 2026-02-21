americateve

Cae autobús con turistas chinos a lago congelado en Rusia; reportan 8 muertos

MOSCÚ (AP) — Un autobús turístico en que viajaban turistas chinos se hundió entre el hielo en el lago Baikal, en Rusia, causando la muerte de ocho personas, informaron las autoridades.

Uno de los turistas chinos logró escapar del autobús, que cruzaba el lago congelado el viernes, escribió el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, en una publicación en Telegram el sábado. Indicó que los fallecidos son siete turistas chinos y el conductor.

El autobús cayó en una grieta del hielo de 3 metros (10 pies) de ancho, detalló el Ministerio de Emergencias de Rusia. El lago tiene 18 metros (59 pies) de profundidad en el lugar del incidente, señaló. El Ministerio indicó que los rescatistas utilizaron cámaras submarinas antes de iniciar una operación de buceo.

La fiscalía regional anunció que se ha abierto una investigación penal. La oficina de turismo de Irkutsk reportó el sábado que el recorrido en autobús había sido operado por un prestador no registrado.

El lago Baikal, el lago de agua dulce más profundo del mundo, es una de las principales atracciones turísticas de Rusia. La cantidad de visitantes chinos al país se disparó en los últimos años, después que Moscú y Beijing introdujeran un régimen recíproco de exención de visado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, envió condolencias a su homólogo chino, según un comunicado en línea publicado el sábado en el sitio web del Ministerio.

Según el comunicado, Lavrov le dijo a Wang Yi que las autoridades rusas “están llevando a cabo una investigación exhaustiva” y expresó su esperanza de que el incidente “no afecte negativamente la dinámica positiva del turismo bilateral”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

