Cadillac nombra su primer auto de F1 en honor a Mario Andretti

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — Cadillac bautizó su primer auto de Fórmula 1 en honor a Mario Andretti, el campeón de 1978, quien lo calificó como “el mayor cumplido” antes de la carrera inaugural del equipo la próxima semana en el Gran Premio de Australia.

El piloto mexicano Sergio Pérez al volante de su Cadillac durante las pruebas de la Fórmula Uno, el 11 de febrero de 2026, en Bahréin. (AP Foto/Altaf Qadri)
El piloto mexicano Sergio Pérez al volante de su Cadillac durante las pruebas de la Fórmula Uno, el 11 de febrero de 2026, en Bahréin. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

La nueva escudería de la F1 —la 11 en la parrilla— anunció el viernes que su auto será el MAC-26, abreviatura de Mario Andretti Cadillac, en homenaje al más reciente campeón estadounidense de la F1.

“Nombrar nuestro primer chasis MAC-26 refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula 1 y la convicción de que un equipo estadounidense pertenece a este escenario”, afirmó Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Formula 1 Team Holdings.

“Su historia encarna el sueño americano e inspira la manera en que abordamos la construcción de este equipo todos los días”, añadió.

Cadillac competirá con el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas como sus pilotos.

Andretti es embajador del equipo Cadillac respaldado por General Motors, cuya inscripción en la F1 se originó a partir de una propuesta encabezada por su hijo Michael bajo el nombre Andretti Global.

La propuesta original fue rechazada por Liberty Media, titular de los derechos comerciales de la F1, en medio de un prolongado tira y afloja. Michael Andretti se hizo a un lado y la inscripción se reestructuró con Towriss al frente y un papel más amplio para GM.

“Correr ha sido la alegría de mi vida. Es el mayor cumplido que el equipo Cadillac de Fórmula 1 considere que esos años fueron significativos y dignos de quedar registrados con este honor”, señaló Mario Andretti en un comunicado.

“Valoro la oportunidad que me brinda de tener un vínculo duradero con la F1 y agradezco sinceramente a todos los que siguen reconociendo mi parte en la historia del automovilismo”, remarcó.

https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

