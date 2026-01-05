americateve

Cadillac contrata a Zhou Guanyu como piloto reserva para su debut en la temporada de F1

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — Cadillac, el nuevo equipo de la Fórmula 1, realizó otra contratación experimentada el lunes al elegir a Zhou Guanyu, ex piloto de Sauber, como su piloto de reserva.

El piloto de Ferrari Zhou Guanyu se saca una selfie previo al Gran Premio de China en Shangái, el domingo 23 de marzo de 2025. (AP Foto/Andy Wong)
Zhou, el único piloto de China en la historia de la F1, no ha competido desde 2024, pero pasó la última temporada como reserva con Ferrari, que está suministrando motores y cajas de cambios para la temporada debut de Cadillac. Eso significa que aporta "experiencia relevante y reciente" a Cadillac, dijo el equipo.

Nacido en Shanghái, Zhou será el respaldo del dúo aún más experimentado de Cadillac, compuesto por el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes tienen un total combinado de 16 victorias y 527 carreras entre ellos.

“Queríamos un candidato que tuviera experiencia reciente en la conducción de F1, que estuviera preparado para trabajar arduamente como parte de un equipo y que comprendiera los desafíos de desarrollar un auto a lo largo de la temporada”, dijo el director del equipo, Graeme Lowdon, en un comunicado.

“Zhou encaja perfectamente en el perfil. Será un gran activo para nosotros mientras competimos en 2026 y esperamos que sea una parte integral de nuestro equipo”, agregó.

La llegada de Zhou también le da visibilidad a la marca Cadillac en China, donde es una celebridad con un importante perfil comercial.

Zhou fue compañero de equipo de Bottas durante tres temporadas con Sauber, incluyendo bajo el nombre de Alfa Romeo, desde 2022 hasta 2024. Su mejor resultado fue un octavo lugar.

Sus deberes con Ferrari el año pasado incluyeron una prueba de neumáticos con especificaciones de 2026 en septiembre, cuando Lewis Hamilton estuvo ausente por razones personales.

Cadillac también está apoyando al piloto estadounidense Colton Herta, anteriormente de IndyCar, mediante una temporada en la Fórmula 2 en 2026 junto con sus tareas como piloto de pruebas para el equipo de F1. Eso ayudará a Herta a obtener los puntos que necesita para obtener la superlicencia de la FIA que lo haga elegible para conducir en F1 en el futuro.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

