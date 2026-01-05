americateve

Cade Cunningham logra 29 puntos y 13 asistencias en victoria de Pistons 121-90 sobre Knicks

DETROIT (AP) — Cade Cunningham tuvo 29 puntos y 13 asistencias y los Pistons de Detroit vencieron el lunes 121-90 a los Knicks de Nueva York.

El base de los Pistons de Detroit Cade Cunningham hace un gesto en el encuentro ante los Knicks de Nueva York el lunes 5 de enero del 2026. (AP Foto/Ryan Sun)
Fue el primer encuentro entre los equipos desde el primero de mayo del 2025, cuando los Knicks eliminaron a los Pistons 116-113 en el juego 6 de la primera ronda de los playoffs. Detroit puso fin a una racha de 15 derrotas consecutivas en la postemporada, un récord de la NBA, con su victoria en el segundo encuentro de la serie.

Javonte Green anotó 17 unidades y Jaden Ivey agregó 16 puntos para Detroit, que terminó con una ventaja de 52-34 en puntos en la pintura y una ventaja de 44-30 en rebotes.

Jalen Brunson tuvo 25 tantos para los Knicks, que perdieron su cuarto partido consecutivo. Miles McBride anotó 17, pero Mikal Bridges (10) fue el único otro jugador de Nueva York en alcanzar los dobles dígitos.

Cunningham tuvo 14 puntos y siete asistencias mientras los Pistons construían una ventaja de 64-54 al medio tiempo. Brunson tuvo 17 para los Knicks, quienes estaban detrás a pesar de atinar el 53,8% desde el campo (21 de 39), incluyendo 57.1% (9 de 14) triples. Detroit tuvo una ventaja de 36-22 en puntos en la pintura.

FUENTE: AP

