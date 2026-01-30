americateve

Cade Cunningham lleva a Pistons a victoria 131-124 sobre Warriors con 29 puntos y 11 asistencias

SAN FRANCISCO (AP) — Cade Cunningham anotó 29 puntos y repartió 11 asistencias, y los Pistons de Detroit tomaron una ventaja significativa desde temprano para encaminarse a vencer el viernes 131-124 a los Warriors de Golden State.

Cade Cunningham, base de los Pistons de Detroit, busca enviar un pase frente al dominicano Al Horford, de los Warriors de Golden State, en el encuentro del viernes 30 de enero de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Stephen Curry anotó 23 puntos en su cuarta actuación consecutiva de 20 unidades, antes de salir con dolor en la rodilla derecha. Draymond Green sumó 15 tantos, siete asistencias, siete rebotes y su décima falta técnica.

El triple del brasileño Gui Santos con 6:56 minutos restantes acercó a los Warriors a 117-112 y la bandeja de Buddy Hield a falta de 6:19 dejó la diferencia en tres unidades. Santos igualó su aporte máximo de la temporada con 16 puntos.

Los 77 tantos de los Pistons en los dos primeros cuartos fueron la mayor cifra permitida por Golden State en cualquier mitad esta temporada. Pero los Warriors se recuperaron en su típico estilo durante el tercer cuarto para reducir un déficit de 20 puntos a un solo dígito.

No obstante, 18 pérdidas de balón resultaron costosas, llevando a 31 puntos de los Pistons.

Jalen Duren facturó 21 puntos y 13 rebotes, y Duncan Robinson agregó 15 puntos mientras Detroit completaba una racha de victorias consecutivas de visita. Los Pistons lanzaron un 76% (19 de 25) en el primer cuarto. Han ganado siete de nueve después de una derrota de 114-96 en Phoenix.

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

