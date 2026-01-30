Cade Cunningham lleva a Pistons a victoria 131-124 sobre Warriors con 29 puntos y 11 asistencias

Compartir en:









Cade Cunningham, base de los Pistons de Detroit, busca enviar un pase frente al dominicano Al Horford, de los Warriors de Golden State, en el encuentro del viernes 30 de enero de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Stephen Curry anotó 23 puntos en su cuarta actuación consecutiva de 20 unidades, antes de salir con dolor en la rodilla derecha. Draymond Green sumó 15 tantos, siete asistencias, siete rebotes y su décima falta técnica.

El triple del brasileño Gui Santos con 6:56 minutos restantes acercó a los Warriors a 117-112 y la bandeja de Buddy Hield a falta de 6:19 dejó la diferencia en tres unidades. Santos igualó su aporte máximo de la temporada con 16 puntos.

Los 77 tantos de los Pistons en los dos primeros cuartos fueron la mayor cifra permitida por Golden State en cualquier mitad esta temporada. Pero los Warriors se recuperaron en su típico estilo durante el tercer cuarto para reducir un déficit de 20 puntos a un solo dígito.

No obstante, 18 pérdidas de balón resultaron costosas, llevando a 31 puntos de los Pistons.

Jalen Duren facturó 21 puntos y 13 rebotes, y Duncan Robinson agregó 15 puntos mientras Detroit completaba una racha de victorias consecutivas de visita. Los Pistons lanzaron un 76% (19 de 25) en el primer cuarto. Han ganado siete de nueve después de una derrota de 114-96 en Phoenix.

