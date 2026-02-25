Cachorros pierden a Tyler Austin por meses tras procedimiento en la rodilla derecha

Compartir en:









Counsell indicó el miércoles que a Austin le realizaron el martes un procedimiento de desbridamiento del tendón rotuliano derecho y que necesitará un largo periodo de recuperación.

Austin, de 34 años, firmó un contrato de una temporada con Chicago después de pasar seis campañas con Yokohama en la Liga del Pacífico de Japón. Competía por tiempo de juego como bateador designado y también puede jugar en la primera base y en los jardines.

Austin fue seleccionado por los Yankees de Nueva York en el draft amateur de 2010 y el 13 de agosto de 2016, junto con Aaron Judge, se convirtió en el primer par de compañeros de equipo en conectar jonrón en su primer turno al bate en las Grandes Ligas en el mismo juego.

Austin también jugó para Minnesota, Seattle y Milwaukee, y ha bateado para .219 con 33 jonrones en cuatro temporadas en las mayores. Formó parte de la selección olímpica de Estados Unidos en 2021.

Su contrato, acordado el 18 de diciembre, contempla un salario de 1,2 millones de dólares mientras esté en las Grandes Ligas y de 400.000 dólares mientras milite en las menores. Austin podría ganar 500.000 dólares en bonificaciones por rendimiento por apariciones al plato: 50.000 por 175 y 50.000 adicionales por cada 25 más hasta llegar a 400.

Su lesión podría abrir una oportunidad para que Michael Conforto se gane un lugar en la banca del equipo. Conforto rubricó un contrato de ligas menores el lunes.

