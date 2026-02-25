americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cachorros pierden a Tyler Austin por meses tras procedimiento en la rodilla derecha

MESA, Arizona, EE.UU. (AP) — El regreso de Tyler Austin a las Grandes Ligas quedó en pausa, probablemente durante meses, tras un procedimiento en su rodilla derecha, informó Craig Counsell, manager de los Cachorros de Chicago.

Counsell indicó el miércoles que a Austin le realizaron el martes un procedimiento de desbridamiento del tendón rotuliano derecho y que necesitará un largo periodo de recuperación.

Austin, de 34 años, firmó un contrato de una temporada con Chicago después de pasar seis campañas con Yokohama en la Liga del Pacífico de Japón. Competía por tiempo de juego como bateador designado y también puede jugar en la primera base y en los jardines.

Austin fue seleccionado por los Yankees de Nueva York en el draft amateur de 2010 y el 13 de agosto de 2016, junto con Aaron Judge, se convirtió en el primer par de compañeros de equipo en conectar jonrón en su primer turno al bate en las Grandes Ligas en el mismo juego.

Austin también jugó para Minnesota, Seattle y Milwaukee, y ha bateado para .219 con 33 jonrones en cuatro temporadas en las mayores. Formó parte de la selección olímpica de Estados Unidos en 2021.

Su contrato, acordado el 18 de diciembre, contempla un salario de 1,2 millones de dólares mientras esté en las Grandes Ligas y de 400.000 dólares mientras milite en las menores. Austin podría ganar 500.000 dólares en bonificaciones por rendimiento por apariciones al plato: 50.000 por 175 y 50.000 adicionales por cada 25 más hasta llegar a 400.

Su lesión podría abrir una oportunidad para que Michael Conforto se gane un lugar en la banca del equipo. Conforto rubricó un contrato de ligas menores el lunes.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida
ULTIMA HORA

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter