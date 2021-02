Cachorros pactan con los relevistas Strop y Workman

El dominicano Strop, derecho de 35 años, firmó un acuerdo de ligas menores por un año y que incluye la invitación al campamento primaveral de los Cachorros, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la negociación y que pidió no ser identificado porque la contratación no ha sido anunciada. El acuerdo dispuso el 30 de marzo como fecha tope para rescindirlo.