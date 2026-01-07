americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cachorros adquieren al lanzador derecho Edward Cabrera en canje con Marlins

CHICAGO (AP) — Los Cachorros de Chicago incorporaron el miércoles a Edward Cabrera a su rotación, al adquirir al lanzador derecho en un canje con los Marlins de Miami, su primer movimiento importante de cara a la próxima campaña.

ARCHIVO - El dominicano Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, lanza en un duelo ante los Mets de Nueva York, el 28 de septiembre de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky, archivo)
ARCHIVO - El dominicano Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, lanza en un duelo ante los Mets de Nueva York, el 28 de septiembre de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky, archivo) AP

Chicago envió al jardinero Owen Caissie y a los prospectos dominicanos del cuadro Cristian Hernández y Edgardo de León con destino a Miami a cambio de Cabrera, quien tuvo un récord de 8-7 con una efectividad de 3.53 en 26 aperturas, la cifra máxima de su carrera, el año pasasdo.

Acumuló una labor de 137 innings y dos tercios.

Caissie, de 23 años, podría competir por un puesto titular en los Marlins después de hacer su debut en las Grandes Ligas en agosto. Caissie, selección de segunda ronda en el draft amateur de 2020, bateó .192 en 12 juegos con los Cachorros, pero tuvo un promedio de .286 con 22 jonrones y 55 carreras impulsadas con la sucursal de la Triple-A en Iowa la temporada pasada.

Cabrera es elegible para el arbitraje salarial y no puede convertirse en agente libre sino hasta después de la temporada 2028.

Los Cachorros terminaron segundos en la División Central de la Liga Nacional el año pasado con un récord de 92-70. Llegaron a los playoffs por primera vez desde 2020 antes de ser eliminados por Milwaukee en una serie divisional de la Liga Nacional, de cinco juegos.

Cabrera, quien cumplirá 28 años en abril, se une a una rotación variada que también incluye a Matthew Boyd, Shota Imanaga, Cade Horton y Jameson Taillon. Colin Rea y el mexicano Javier Assad son dos opciones más para la rotación, y Justin Steele está regresando de una cirugía en el codo izquierdo el 18 de abril.

Cabrera, de 1,96 metros, hizo su debut en las Grandes Ligas con Miami en 2021. Tiene un récord de 25-29 con una efectividad de 4.07 en 87 aperturas en su carrera y dos apariciones como relevista.

El quisqueyano llega a Chicago con algunas preocupaciones por lesiones, incluidas ampollas recurrentes en el dedo medio derecho. También fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 1 de septiembre por un esguince en el codo derecho.

Regresó el 23 de septiembre y lanzó cinco entradas en blanco contra los Mets de Nueva York en su última apertura de la temporada el 28 de septiembre.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter