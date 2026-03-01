Cabezazo de Kerr ayuda a Australia a vencer a Filipinas en debut de Copa Asiática femenina

Sam Kerr es felicitada por su compañera Clare Wheeler, a la izquierda, tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Copa Asiática Femenina entre Australia y Filipinas en Perth, Australia, el domingo 1 de marzo de 2026. (Foto AP/Gary Day) AP

La delantera del Chelsea anotó de cabeza desde el borde del área en el minuto 14, tras un centro de Clare Wheeler desde la derecha y un cabezazo de Caitlin Foord que devolvió el balón hacia el área frente al arco.

Fue el gol número 70 de Kerr, de 32 años, con Australia, y un bienvenido regreso tras una lesión de rodilla de larga duración que le había impedido jugar con las Matildas desde el Mundial de 2023.

La asistencia de 44.379 personas fue un récord del torneo y una especie de homenaje a Kerr, quien se crio en Perth.

Las australianas llegaron al torneo con la esperanza de revivir el ambiente generado durante el Mundial Femenino en casa hace casi tres años, cuando las Matildas rompieron récords de audiencia camino a las semifinales.

Sin embargo, no fue un partido de un solo sentido. Australia tuvo el 85% de la posesión, realizó 15 remates a portería y completó 674 pases contra 118 de Filipinas, pero no logró desarmar la defensa.

Hayley Raso pareció darle a Australia una ventaja de 2-0 cuando envió el balón al fondo de la red a la media hora, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras una revisión del VAR.

La guardameta Olivia McDaniel tuvo mucha participación por Filipinas, ayudando a limitar la diferencia ante el equipo considerado un claro favorito para liderar un grupo que también integran el subcampeón de 2022, Corea del Sur, e Irán.

Kerr disputó el partido completo y Australia también recibió una nota positiva con el regreso de Mary Fowler, quien ingresó en el minuto 68 en un esperado retorno tras una lesión con las Matildas.

Kerr manifestó en una entrevista televisiva posterior al partido: “Creo que simplemente estoy recuperando mi confianza”. “Supongo que eso es para que lo juzguen otras personas, pero siento que sigo siendo la misma de siempre.

“Solo tengo que tener más contactos con el balón, cerca del área”.

Australia no gana el título continental desde 2010: perdió las finales ante Japón en 2014 y 2018 y fue eliminada en semifinales hace cuatro años. Esta es la quinta campaña de Kerr en la Copa Asiática y está decidida a volver a ganarla.

Kerr señaló: “Hoy fue un buen comienzo y hay mucha confianza dentro del equipo , pero como se vio hoy, hay muchos equipos de gran calidad en la Copa Asiática”.

La participación de Irán

Irán debuta el lunes contra Corea del Sur. En una conferencia de prensa previa al partido programada el domingo en la Gold Coast, en el estado de Queensland, la entrenadora de Irán, Marziyeh Jafari, declinó comentar sobre los ataques militares o la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

Jafari expresó, en declaraciones traducidas al inglés: “No creo que debamos hablar de estos asuntos en absoluto ahora mismo. Hay un equipo aquí para una competencia muy importante que les importa a estas mujeres y creo que esas deberían ser las preguntas”.

La capitana de Irán, Zahra Ghanbari, dijo que su selección estaba en Australia con el objetivo de clasificarse para el Mundial Femenino del próximo año en Brasil.

Ghanbari afirmó: “La mentalidad de todas nuestras jugadoras y de nuestro equipo es que, si Dios quiere, podemos salir de nuestro grupo. Todo nuestro enfoque está en llegar al Mundial y lograr un gran éxito allí”.

