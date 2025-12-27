americateve

BYU remonta y vence al Georgia Tech 25-21 en el Pop-Tarts Bowl

ORLANDO (AP) — Jovesa Damuni anotó en un acarreo de cuatro yardas con dos minutos restantes y BYU remontó un déficit de 11 puntos en la segunda mitad para imponerse el sábado 25-21 sobre el Georgia Tech en el Pop-Tarts Bowl.

Enoch Nawahine, corredor de BYU, festeja un touchdown ante Georgia Tech en el Pop-Tarts Bowl, el sábado 27 de diciembre de 2025 (AP Foto/Kevin Kolczynski)
El acarreo decisivo de Damuni culminó una serie de nueve jugadas y 70 yardas de los Cougars (12mos preclasificados con foja de 12-2), quienes fueron liderados por Bear Bachmeier. El mariscal de campo novato completó 27 de 38 pases para 325 yardas con un touchdown y una intercepción.

Los Cougars acumularon 426 yardas totales. Fue el tercer duelo de la temporada del novato con más de 300 yardas por aire.

Bachmeier pasó para 57 yardas en la serie.

“Los errores son parte del juego, me gusta la reacción que tuvimos en general”, manifestó el entrenador de BYU, Kalani Sitake. “No bajamos la cabeza, estábamos emocionados por jugar. Cuando les das tanto tiempo a estos chicos, nunca estamos fuera del partido”.

Georgia Tech (24to con 9-4) tuvo la oportunidad de empatar cuando el mariscal de campo de último año Haynes King encontró a Eric Rivers por la banda con un pase de 66 yardas en cuarta y 15 hasta la línea de la 18 de BYU con 35 segundos por jugar. Enfrentando una cuarta oportunidad, King lanzó a la zona de anotación para Jamal Haynes, pero Evan Johnson de BYU interceptó para asegurar la victoria.

King completó 23 de 41 pases para 254 yardas, dos touchdowns y la intercepción que terminó el encuentro.

“Para mí, es casi como si no hubiera hecho el trabajo”, comentó King. "No encontré la manera de ayudar a mis compañeros a ganar más de los últimos cuatro de cinco. Así es como terminó. No se siente bien".

Los Cougars se quedaron 11 puntos atrás debido a una ráfaga de anotación de diez segundos por parte de los Yellow Jackets

_____.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

