Buzos hallan a 4 italianos muertos en cueva submarina de las Maldivas, dice el canciller de Italia

Compartir en:









Esta imagen, difundida por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Maldivas, muestra una lancha guardacostas y otras embarcaciones desplegadas para buscar a cuatro buzos italianos desaparecidos cerca de la isla Alimathaa, el sábado 15 de mayo de 2026, en el atolón Vaavu, Maldivas. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Maldivas vía AP) AP

Las búsquedas se reanudaron el lunes, luego de haber sido suspendidas tras la muerte de un buzo militar local durante una peligrosa misión para intentar llegar hasta ellos.

Se cree que los cinco buzos italianos murieron el jueves mientras exploraban una cueva a una profundidad de unos 50 metros (160 pies) en el atolón Vaavu, según la cancillería de Italia. El límite de buceo recreativo en las Maldivas es de 30 metros (98 pies).

El cuerpo de un italiano —un instructor de buceo— fue hallado anteriormente afuera de la cueva.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP