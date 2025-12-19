americateve

Buzelis y Vucevic anotan 24 puntos cada uno en victoria de Bulls 136-125 sobre Cavaliers

CLEVELAND (AP) — Matas Buzelis y Nikola Vucevic anotaron cada uno 24 puntos mientras los Bulls de Chicago se alejaron el viernes por la noche en el último cuarto para lograr una victoria de 136-125 sobre los tambaleantes Cavaliers de Cleveland.

El pívot de los Bulls de Chicago, Nikola Vucevic, atrapa un rebote en la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Cavaliers de Cleveland, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Cleveland. (AP Photo/David Dermer)
Vucevic, quien también capturó 15 rebotes, sumó 11 puntos y seis rebotes en el último cuarto mientras los Bulls ganaron juegos consecutivos por primera vez desde el 19 de noviembre.

Siete jugadores anotaron en cifras dobles para Chicago. Josh Giddey tuvo 17 puntos y Tre Jones agregó 16 desde el banco.

Darius Garland anotó un máximo de temporada de 35 para Cleveland, que no contó con el guardia All-Star Donovan Mitchell debido a una enfermedad. El alero All-Star Evan Mobley estará fuera al menos otra semana por una lesión en la pantorrilla.

El guardia novato Tyrese Proctor anotó 16 puntos en su primera titularidad en la NBA, y Nae’Qwan Tomlin sumó 15 desde el banco.

Los Cavaliers han perdido tres seguidos y cuatro de cinco. También han perdido cinco de sus últimos seis juegos en casa.

El oficial del juego Tre Maddox se lesionó la pierna al final del primer cuarto, reduciendo el equipo de arbitraje a dos para el resto del juego: Ray Acosta y Phenizee Ransom.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

