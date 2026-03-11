americateve

Buzelis logra récord personal de 41 puntos y triple clave en prórroga; Bulls vencen a Warriors

SAN FRANCISCO (AP) — Matas Buzeli anotó 41 puntos, la mayor cifra de su carrera, y encestó un triple clave cuando quedaban 2:20 minutos del tiempo extra para que los Bulls de Chicago se impusieran el martes 130-124 sobre unos diezmados Warriors de Golden State.

Tre Jones, de los Bulls de Chicago, dispara frente a Draymond Green, de los Warriors de Golden State, el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
Josh Giddey logró un triple-doble de 21 puntos, 17 asistencias y 13 rebotes por Chicago. Jalen Smith convirtió dos tiros libres cuando quedaban 1,4 segundos del tiempo reglamentario para enviar el partido a la prórroga, y Tre Jones aportó 22 puntos por los Bulls, que se recuperaron de una dura derrota sufrida el domingo por 126-110 en Sacramento.

Kristaps Porzingis anotó 17 puntos y puso cuatro tapas, y Pat Spencer sumó 17 puntos y seis asistencias, pero los Warriors dejaron pasar otra oportunidad de darle al entrenador Steve Kerr la victoria número 600 de su carrera.

Gui Santos encestó una bandeja para tomar la delantera cuando quedaban 4:11 minutos del tiempo regular camino a 17 puntos, y Spencer anotó en la siguiente posesión. LJ Cryer también aportó 17 puntos para Golden State, que tuvo disponibles a dos hombres corpulentos, el dominicano Al Horford y Porzingis, después de que ambos se perdieron el partido del lunes, una derrota por 119-116 ante Utah.

FUENTE: AP

