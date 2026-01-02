americateve

Buzelis anota 21 puntos, Huerter suma 20 y Bulls vencen 121-114 al Magic para su 2ª victoria seguida

CHICAGO (AP) — Matas Buzelis anotó 17 de sus 21 puntos en la segunda mitad, Kevin Huerter añadió 20 unidades y los Bulls de Chicago remontaron para vencer el viernes al Magic de Orlando por 121-114, con lo que hilaron su segunda victoria.

Matas Buzelis, de los Bulls de Chicago, festeja luego de atinar un triple en el encuentro del viernes 2 de enero de 2026 ante el Magic de Orlando (AP Foto/David Banks)
Buzelis encestó un par de tiros libres con 22,8 segundos restantes para poner el marcador 119-114. Capturó su noveno rebote para enviar a Isaac Okoro hacia una clavada que selló el juego con cuatro segundos por jugar.

Buzelis también terminó con siete asistencias, su número máximo en la temporada.

Nikola Vucevic añadió 17 puntos y diez rebotes, mientras que Ayo Dosumnu totalizó 17 tantos por Chicago, que superó a Orlando 30-19 en el cuarto periodo para volver a un récord de .500. (17-17).

Paolo Banchero anotó 31 puntos y Anthony Black añadió 18 por el Magic en un duelo en que la ventaja en el marcador cambió de manos 19 veces.

Jalen Suggs anotó 11 puntos por Orlando en su segundo partido desde que volvió después de perderse siete por una lesión en la cadera. Sin embargo, abandonó este duelo después de caer sobre su rodilla derecha al final del tercer cuarto.

Desmond Bane añadió 14 unidades, mientras que Wendell Carter Jr. contabilizó 13 puntos y diez rebotes.

Seis jugadores de Chicago alcanzaron cifras de dos dígitos. Los Bulls jugaron un segundo encuentro sin sus dos máximos anotadores, Josh Giddey y Coby White, quienes se lesionaron en una derrota ante Minnesota el lunes por la noche.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

