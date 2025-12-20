americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Butler y Curry guían a Warriors hacia victoria 119-116 ante Suns en otro encuentro ríspido

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry anotó 28 puntos, capturó nueve rebotes y repartió seis asistencias, Jimmy Butler sumó 25 unidades y los Warriors de Golden State quebraron una racha de tres derrotas al superar el sábado 119-116 a los Suns de Phoenix.

Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, dispara frente a Devin Booker de los Suns de Phoenix, el sábado 20 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, dispara frente a Devin Booker de los Suns de Phoenix, el sábado 20 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Un triple de Jordan Goodwin con 1:10 minutos por jugar redujo la diferencia a dos puntos antes de que Butler respondiera en el otro extremo con una bandeja y una jugada de tres puntos. Collin Gillespie falló un triple desde la línea de fondo con 18 segundos restantes y Curry convirtió un par de tiros libres antes de que Gillespie encestara desde lejos con diez segundos por jugar.

Curry anotó nuevamente para irse cinco de seis con 14 puntos en el último cuarto.

Devin Booker anotó 38 puntos por los Suns. Dillon Brooks sumó 22 unidades y acertó sus primeros cinco tiros por Phoenix, que embocó un impresionante 70,8% de sus tiros en el primer cuarto para tomar una ventaja de 44-32, pero enfrentó problemas de faltas al final.

Draymond Green fue expulsado con 10:39 minutos por jugar en la primera mitad tras recibir faltas técnicas consecutivas — la primera por empujar a Gillespie por detrás y la segunda aparentemente por seguir discutiendo. Se marcó una falta técnica al entrenador Steve Kerr por protestar la expulsión.

El empujón a Gillespie por detrás, momentos después de un bloqueo a un avance en el otro extremo de la cancha, inició el altercado. Los reclamos de Green continuaron a pesar de los esfuerzos de sus compañeros, personal de los Warriors y empleados de seguridad para alejarlo.

Fue el segundo encuentro tenso consecutivo entre estos equipos después de que Phoenix escapó con una victoria de 99-98 en casa el jueves. Brooks fue sancionado con una falta flagrante de primer grado con 38,3 segundos restantes en ese partido cuando golpeó a Curry en el abdomen tras un intento de triple.

Brooks fue abucheado en cada oportunidad por los fanáticos en el Chase Center dos noches después. El delantero de los Warriors Trayce Jackson-Davis cometió una dura falta ofensiva sobre Brooks al final del segundo cuarto, lo que provocó una caída aparatosa del jugador de los Suns.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter