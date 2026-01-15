Butler, Curry y Moody dan a Warriors 3 anotadores con 20 puntos en victoria 126-113 sobre Knicks

Compartir en:









Jimmy Butler, alero de los Warriors de Golden State, avanza a la cesta en el duelo ante los Knicks de Nueva York, el jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Moses Moody anotó 21 puntos con siete triples por los Warriors, mientras que Brandin Podziemski sumó 19 unidades.

Deuce McBride y OG Anunoby anotaron 25 puntos cada uno y Mikal Bridges consiguió 21 por Nueva York, que perdió por séptima vez en nueve duelos. Los Knicks no contaron con Jalen Brunson debido a un esguince en el tobillo derecho sufrido la noche anterior en una derrota 112-101 en Sacramento.

El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 17 puntos y logró su mejor récord de temporada de 20 rebotes por Nueva York. Ha sido un reencuentro de dos días para el entrenador de primer año de los Knicks, Mike Brown, despedido por los Kings la temporada pasada y también exasistente principal de los Warriors.

Curry falló sus primeros cuatro intentos de triple antes de conectar desde lejos con 9:44 restantes en el tercer cuarto. Fue apenas la tercera vez esta temporada que no consiguió un triple en la primera mitad y la primera desde que fue de 6-0 en los dos primeros cuartos el 22 de diciembre contra Orlando.

FUENTE: AP