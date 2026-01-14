americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Búsqueda de entrenador de Raiders es clave en competitivo mercado de Las Vegas

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — El hecho de que los Raiders de Las Vegas estén en medio de una búsqueda de entrenador no es algo nuevo —por tercer año consecutivo están en ese proceso. Pero las circunstancias que rodean la situación esta vez hacen que elegir a la persona adecuada sea especialmente importante.

ARCHIVO- John Spytek, gerente general de los Raiders de Las Vegas, habla en conferencia de prensa el 27 de enero de 2025, en Henderson, Nevada. (AP Foto/John Locher, Archivo)
ARCHIVO- John Spytek, gerente general de los Raiders de Las Vegas, habla en conferencia de prensa el 27 de enero de 2025, en Henderson, Nevada. (AP Foto/John Locher, Archivo) AP

La persona que asuma el cargo tendrá el raro lujo de tener a su disposición la primera selección global del draft y casi 90 millones de dólares en espacio disponible en el tope salarial.

Así que una reconstrucción adecuada, que no ha tenido lugar desde que el equipo se mudó a Las Vegas en 2020, podría finalmente ocurrir.

Para una franquicia que no ha ganado un partido de playoffs desde la temporada 2002, cuando los entonces Raiders de Oakland jugaron el Super Bowl, esta es una oportunidad que el gerente general John Spytek y el dueño minoritario Tom Brady no pueden desperdiciar.

“¿Existen dos contrataciones más importantes en una organización que un quarterback y un entrenador en jefe?”, preguntó Spytek. "Creo que probablemente todos estaríamos de acuerdo en que esos dos hombres suelen dirigir el barco, y eso está frente a nosotros ahora mismo”.

Incluso más que tener la primera selección del draft de la NFL por apenas la segunda vez, los Raiders también necesitan mantenerse al día con los otros equipos deportivos de Las Vegas.

El otro equipo del propietario Mark Davis, las Aces de Las Vegas, ha ganado tres de los últimos cuatro campeonatos de la WNBA. Los Golden Knights de la NHL han llegado a los playoffs en todas las temporadas excepto una y alzaron la Copa Stanley hace tres años.

Además, se espera que los Atléticos de las Grandes Ligas de Béisbol ya jueguen en Las Vegas en 2028 con lo que parece ser una alineación joven y dinámica. Y el comisionado de la NBA, Adam Silver, confió en que se tome una decisión este año sobre si la ciudad del juego obtiene un equipo.

Los Raiders están en la segunda semana de búsqueda de un entrenador para reemplazar a Pete Carroll, quien tuvo un récord de 3-14 en su única temporada. Han realizado varias entrevistas y han solicitado hablar con otros candidatos también.

Una vez que se designe a un entrenador, los Raiders centrarán más su atención en la agencia libre y el draft.

Usar la primera selección para elegir al quarterback ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, podría ser un paso para hacer que la franquicia sea competitiva. Intentará llevar a Indiana al campeonato nacional el lunes, cuando los Hoosiers jueguen contra Miami en el partido por el título de fútbol americano universitario.

BetMGM Sportsbook menciona a Mendoza como el favorito abrumador con un menos 1600 para ser el primero en el draft, así que tal vez haya una Fernandomanía, pero al estilo Las Vegas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacados del día

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci)

HISTÓRICO GIRO MIGRATORIO EN EE.UU: registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter