Burkina Faso despide al entrenador Brama Traoré tras decepcionante Copa Africana

OUAGADOUGOU, Burkina Faso (AP) — Burkina Faso ha despedido al entrenador Brama Traoré y a sus asistentes tras la decepcionante actuación del equipo en la Copa Africana de Naciones.

Brama Traore, entrenador en jefe de Burkina Faso, se concentra antes del partido de fútbol de octavos de final de la Copa Africana de Naciones entre Costa de Marfil y Burkina Faso en Marrakech, Marruecos, el martes 6 de enero de 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)
La Federación de Fútbol de Burkina Faso manifestó el miércoles que el desempeño en la Copa Africana en Marruecos estuvo "muy por debajo de los objetivos establecidos para el equipo nacional".

Burkina Faso llegó a los octavos de final, donde perdió 3-0 ante el campeón defensor Costa de Marfil.

“La pobre actuación ha causado una profunda decepción entre los seguidores, los interesados en el fútbol nacional y los organismos rectores. Como recordatorio, el objetivo claramente establecido antes del inicio de la Copa Africana de 2025 era alcanzar al menos las semifinales, en línea con el impulso positivo y las actuaciones respetables logradas por el equipo nacional en ediciones anteriores”, afirmó la federación.

Burkina Faso también fue eliminado en los octavos de final del torneo anterior, pero los Potros llegaron a las semifinales de la edición de 2021, donde perdieron ante el eventual campeón Senegal.

La federación agradeció a Traoré y a sus colegas por su servicio desde 2024 y aseguró a todos los seguidores y socios que se tomarán medidas inmediatas para iniciar un nuevo proceso de selección para un cuerpo técnico.

Burkina Faso no se clasificó para la Copa del Mundo de 2026. Ahora la atención se centra en la clasificación para la Copa Africana de 2027 en Tanzania, Kenia y Uganda.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

