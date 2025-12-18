americateve

Burgos de segunda división soprende a Getafe, Athletic y Betis avanzan en Copa del Rey

MADRID (AP) — Getafe se convirtió en el último club de primera división en ser eliminado en la ronda de 32 de la Copa del Rey, al perder el jueves 3-1 contra el Burgos, equipo de segunda división.

Otros cuatro clubes de primera división no lograron superar a equipos de divisiones inferiores esta semana. El Athletic Bilbao necesitó tiempo extra para vencer al Ourense de tercera división 1-0 el jueves.

El miércoles, Villarreal, Celta Vigo y Levante fueron eliminados por equipos de divisiones inferiores. El Sevilla perdió contra el club de primera división Alavés. El martes, el Mallorca perdió contra el club de segunda división Deportivo La Coruña. El Oviedo no pudo avanzar más allá de la primera ronda, mientras que el Girona fue eliminado en la segunda ronda.

Getafe tomó la delantera con Álex Sancris en el minuto 32, pero los anfitriones se recuperaron con David González convirtiendo un penalti en el tiempo de descuento de la primera mitad e Íñigo Córdoba sumando un par de goles en la segunda mitad.

Fue la tercera derrota consecutiva para Getafe, que se encuentra en el décimo lugar en la liga española. El Burgos es sexto en la tabla de la segunda división.

El Athletic necesitó un gol de Mikel Jauregizar justo antes del descanso en el tiempo extra para vencer al Ourense.

El Real Betis superó al club de tercera división Real Murcia al anotar un gol en cada mitad para una victoria de 2-0.

Esta fue la primera ronda en la que participaron Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, quienes disfrutaron de pases directos debido a su participación en la Supercopa de España.

Kylian Mbappé anotó dos veces mientras el Real Madrid vencía al club de tercera división Talavera 3-2 el miércoles, mientras que el Atlético de Madrid eliminó al equipo de cuarta división Atlético Baleares 3-2 El martes, el Barcelona derrotó al club de tercera división Guadalajara 2-0.

El último puesto en los octavos de final se decidirá el seis de enero cuando el Granada reciba al Rayo Vallecano.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

